Spiagge libere, Fanesi (Pd) spegne la polemica: «L'accesso sarà gratuito»

«L’accesso alle spiagge sarà gratuito». Lo annuncia Michele Fanesi, capigruppo del Pd in Consiglio comunale, mettendo fine alla polemica. «Da qualche giorno sta girando la notizia che per usufruire delle spiagge libere di competenza del Comune di Ancona ci sarà bisogno di pagare 2 euro. La realtà è che né la giunta comunale né i gruppi consiliari di maggioranza di Ancona, che si sono riuniti più volte in videoconferenza nelle ultime settimane, hanno mai avanzato questa proposta».

Proposta che è stata avanzata dai Verdi, i quali hanno puntualizzato che si trattava solo di un’idea per contribuire alle spese che dovrà sostenere il Comune per adeguare le spiagge libere alle nuove normative per il Coronavirus. «Andare a toccare le tasche dei cittadini è sempre poco piacevole, tanto più in questo periodo di crisi economica oltre che sanitaria - scrive Fanesi su Facebook -. La notizia che quindi posso confermare è che l’accesso alle spiagge libere sarà gratuito. Gratuito, ma contingentato. Così come previsto dalle linee guida nazionali e regionali per la fruizione delle spiagge. Compito dell’amministrazione è quindi mettere a disposizione, ai giovani e ai meno giovani, uno strumento semplice e gratuito per prenotare la presenza al mare nelle spiagge libere e gratuite di Ancona. Dispiace dover (e non è la prima volta) commentare fughe in avanti di persone poco propense alla condivisione delle idee e delle scelte. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni perché appunto ci sono riunioni già convocate per condividere ed affinare alcune scelte che spettano agli amministratori, democraticamente eletti per prenderle».