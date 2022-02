Sabini Castelferretti, coach Pigliapoco: “Obiettivo salvezza, ce la giocheremo fino in fondo”

A tu per tu con il 2^ allenatore della Sabini Castelferretti.

Coach, un giudizio sul campionato di Serie B Nazionale e della Sabini Castelferretti: quali sono le analogie e le differenze rispetto alle tue ultime esperienze in categoria?

La Serie B è un campionato in cui puoi divertirti finalmente, tosto sicuramente, ma affronti in modo sano l’agonismo e lo spirito delle gare di medio-alto livello, mostrando ognuno le proprie qualità, e incontrando sia squadre in cui militano atleti di alto livello che hanno deciso di trasmettere la loro esperienza a giovani interessanti, sia squadre che hanno comunque meritato la categoria e che cercano di raggiungere o superare i loro limiti e le loro possibilità. Partendo dal semplice presupposto che ogni partita è a sé, anche ogni squadra ha un suo naturale equilibrio ed è difficile fare paragoni. Siamo qui per divertirci e per dare il meglio in ogni gara. Umanamente non ci riesce sempre, ma siamo convinti di poter stare in questa categoria fino all’ultima giornata.

Qual è il tuo bilancio sulle gare del 2021?

Sicuramente un bilancio positivo, senza crearci troppe aspettative siamo sempre scesi in campo con la cattiveria e la grinta giusta. Abbiamo molto da imparare e possiamo crescere in molte cose. Da questo punto di vista l’età media della nostra squadra è sicuramente dalla nostra parte. Dobbiamo crederci, ma restare umili.

Per te è la prima esperienza alla Sabini: quali sono le sensazioni? E se ti chiedessi un aggettivo per descrivere l’ambiente castelfrettese?

L’aggettivo più adeguato è sicuramente “familiare”. Venire in palestra è sì un ritrovo, un momento in cui fai sì un’esperienza di tecnica e tattica, ma anche di appartenenza.

C’è qualcosa che hai portato in più e che mancava all’ambiente e alla squadra? Pensi di aver ricevuto qualche aspetto nuovo mancante alla tua già notevole esperienza di allenatore?

Non sono in grado di dirlo io, spero possano dire qualcosa i ragazzi o Giangio! Sicuramente si dà il massimo ogni giorno sia in palestra ad ogni palla, che a casa sui video (noiosissimi quanto utilissimi! ...).

Dove può arrivare la Sabini in questo campionato?

Abbiamo l’obbiettivo chiaro della salvezza. Ma per non pensare solo al lato più impegnativo, almeno per come si presenta la classifica ad oggi, dovremmo guardare ad un posto in metà classifica, settimo o anche sesto posto. Poi ribadisco, ogni partita è a sé, manteniamo alta la concentrazione fino all’ultimo giorno.

Un messaggio per chi ci segue

I campionati di Serie B sono divertenti solo se c’è entusiasmo. Il pubblico è un supporto fondamentale da questo punto di vista e il sostegno non deve mancare mai! Come anche noi non molliamo mai e ce la metteremo sempre tutta.