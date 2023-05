Pieralisi Jesi: l'ultimo sforzo per ottenere la salvezza nel campionato di B1

La Pieralisi Pan Jesi sabato prossimo sarà a Campagnola (Reggio Emilia) per disputare l'ultima giornata della stagione regolare di B1. Una giornata importante dal momento che la classifica vede grande incertezza nelle posizioni che vanno dall'ottava all’undicesima. Per la precisione c’è Trevi già salva a quota 34, Jesi 33, Campagnola 30 e Corridonia 29. Va ricordato che se tra la decima e l’undicesima classificata ci sono 3 o più punti l’undicesima classificata retrocede direttamente in Serie B2.

Se il distacco, invece, non supera i 2 punti si disputeranno i Play Out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio. "Il nostro girone quest'anno è stato estremamente combattuto, di livello - spiega coach Luciano Sabbatini - e non sono mancate le sorprese nella parte finale. Affrontiamo questa fase con la massima concentrazione, consapevoli del nostro valore: è evidente, come è giusto che sia, che dobbiamo far conto sulle nostre forze”. In altre parole, non c'è spazio per fare calcoli ed attendere l'esito dei risultati dagli altri campi.

"Sono d'accordo - prosegue il tecnico della Pieralisi Pan - sabato sarà una partita molto combattuta, da giocare con molta attenzione contro avversarie esperte: una partita da vivere attimo dopo attimo, azione dopo azione!".