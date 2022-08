Continuano le novità di mercato per la Pieralisi Jesi: Agnese Angeloni vestirà rossoblu

C'è un'altra novità di mercato per l'attacco della Pieralisi Jesi: Luciano Sabbatini potrà contare anche sull'apporto della giovane Agnese Angeloni. Nata il 29 gennaio 2004 a Pescara, schiacciatrice di 182 cm, come Sofia Cusma arriva dall'esperienza dell’Argentario Trentino Energie in B1.

"Sapevo della società, Sofia me ne ha parlato benissimo come pure Maurizio Moretti, mi ha colpito il progetto e l'idea di una squadra mista come età ed esperienza: ci sono atlete da cui poter imparare, in allenamento e in gara”. Agnese frequenterà a Jesi l'ultimo anno del Liceo scientifico ed è attualmente impegnata con la nazionale Under 19 di Beach Volley: "Ho iniziato quest'estate, per non stare ferma, ho partecipato ad alcuni tornei e mi sono appassionata sempre di più. Gli osservatori mi hanno vista ed eccomi qui: non me lo aspettavo e sono ancora più contenta per questo. Caterina De Marinis, la selezionatrice, mi ha voluto nel gruppo e ho cominciato la preparazione in vista dei Mondiali”.

Angeloni saluterà a Jesi le sue nuove compagne di squadra per l'inizio della prossima stagione, ma poi dovrà rientrare in nazionale in vista dei Mondiali Under 19 in programma in Turchia: ”Abbiamo un collegiale a Formia dal 20 al 25 agosto poi andando avanti sapremo dove continueremo la preparazione per i Mondiali che si disputeranno dal 14 al 18 settembre”.