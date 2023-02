B1: si interrompe la striscia positiva della Pieralisi Jesi, battuta da Forlì al tie-break

Dopo le cinque vittorie consecutive che l’avevano rilanciata in classifica, la Pieralisi Jesi deve accontentarsi di un solo punto al termine della sfida contro la Bleuline Forlì. Il match è terminato al tie-break dopo il doppio vantaggio delle marchigiane che aveva fatto sperare nell’ennesimo successo di fila. Inizia bene la sfida per Jesi che dimostra di avere più ritmo e più precisione (7-2). Le ospiti restano sempre a distanza (13-7) anche perché le padrone di casa servono con maggiore incisività (18-11). Jesi cresce a muro (22-12) e si spiana la strada verso la vittoria del set. Il secondo set si apre all'insegna del ribaltone: Forlì scappa subito via (4-10), le jesine non mordono e lasciano cadere troppi palloni (9-14).

I segnali di ripresa sull'11-15, la Pieralisi Pan ci prova (14-17), senza poter contare sul servizio (troppi gli errori), cresce nel rendimento ed il muro l'aiuta (18-20 e 21-22). Forlì punta nel finale sull'esperienza di Tomat (22-23) che firma gli ultimi tre punti per il pareggio. Nel terzo set è subito evidente la voglia di riscatto delle jesine (7-4), difendono palloni su palloni e si fanno sentire a muro (10-5). Si accende la sfida e Forlì si affida a Tomat (11-10): è un serrato punto a punto dove Paolucci risponde alla sua avversaria (15-12).

Morolli chiama il secondo time-out sul 17-13, le padrone di casa tengono il passo (19-14) ma le ospiti sono lì. Sabbatini ferma il gioco sul 20-19 e la Pieralisi Pan riparte subito con Angeloni e Spicocchi (22-19): il muro fa male (24-19) e Forlì finisce fuori giri. Il quarto set si apre con un intenso testa a testa (8-8), la Pieralisi Pan prova a scappare (11-8) ma la Beuline tiene (13-13). Angeloni fa decollare di nuovo le jesine (16-13) ma non è ancora la volta giusta (16-16). Si prosegue fino al 20-20 con Forlì che difende tutto e contrattacca con più efficacia: 20-23. Non c'è spazio per una rimonta jesina e si va al tie-break.

Parte meglio la Bleuline (0-3), la Pieralisi Pan soffre in ricezione ma non molla (3-3). Le ospiti allungano (3-6) ma Paolucci e compagne resistono (6-6). Si va al cambio di campo sul 6-8, Forlì continua a difendere tutto e Jesi stenta a mettere a terra i palloni (6-9). Sabbatini chiama il secondo time-out sul 9-12 ma le ospiti non si fermano ed infilano il break decisivo aggiudicandosi il quinto set. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-BLEULINE FORLÌ 2-3 (25-13, 23-25, 25-19, 21-25, 9-15)

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 11, Pirro 17, Pepa n.e., Paolucci 12, Peretti 5, Angeloni 20, Usberti n.e., Cusma n.e., Milletti 13, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

FORLÌ: Tomat 19, Sgarzi, Gregori (L), C. Morolli 13, Mauriello 8, Tamborrino, Gardini 5, Bacchilega 9, Giunchi n.e., E. Morolli 1, Bellavista n.e, Simoncelli. All. Morolli