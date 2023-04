B1. La Pieralisi Jesi fa uno scatto determinante verso la salvezza: 3-0 ai danni di Modena

Non è ancora salvezza matematica, ma poco ci manca. La Pieralisi Jesi travolge il Volley Modena e intravede l’obiettivo della permanenza nella Serie B1 di volley femminile. Manca una gara soltanto alla fine del campionato e le marchigiane dovranno affrontare nel migliore dei modi la trasferta sul campo della Campagnola Emilia per concludere al meglio la stagione. Jesi approccia subito con una bella dose di grinta e aggressività la partita. Le jesine prendono subito il largo (6-1) ed il tecnico ospite chiama il suo primo time-out sul 14-5.

Peretti e compagne sono concentrate, non concedono errori alle ospiti e procedono tenendo alto il ritmo: 20-9. Il divario in campo è incolmabile; Spicocchi conquista il set-ball (24-12), poi l'errore in attacco di Tonello sancisce la fine di un primo set a senso unico. La supremazia jesina prosegue nel secondo set (6-1), nel quale si ripropone lo stesso copione (14-5) con la Pieralisi Pan che non cala di attenzione (20-6), continuando a macinare il suo gioco con gli inserimenti di Girini, Cusma e Usberti. C'è equilibrio nell'avvio del terzo set (8-8), la Pieralisi Pan tira un po' troppo il fiato e Sabbatini è costretto a chiamare il primo time-out del pomeriggio sull'8-9.

Favorite da un paio di errori di Quinteros, le jesine ripartono: 13-9. Modena resiste (13-12) ma Milletti e compagne ritrovano efficacia e precisione in attacco, tornando ad allungare sul 17-13. Due muri di Angeloni sulla solita Quinteros spingono la Pieralisi Pan sul 20-13 che torna ad alzare il ritmo di gioco (22-13). Le ospiti cercano di restare aggrappate al match (23-19) ma le jesine chiudono alla prima occasione con Paolucci. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-VOLLEY MODENA 3-0 (25-13, 25-7, 25-19)

JESI: Andreoli n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 5, Pirro 8, Paolucci 10, Peretti 7, Angeloni 15, Usberti 1, Cusma 1, Milletti 7, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

MODENA: Otta 3, Kraja 4, Malenotti (L1), Amatucci, Lorenzi, Garavaglia (L2), Quinteros 5, Tonello 6, Sperati n.e., Boscani n.e., Coccoli, Malovic 3, Martinato 1, Fiore 1. All. Marazzi