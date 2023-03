B1. Pieralisi Jesi, che personalità! Al PalaTriccoli Trevi non ha scampo

Squadra in casa

Squadra in casa Pieralisi Jesi

La Pieralisi Jesi c’è, eccome se c’è! La formazione marchigiana ha dimostrato di aver assorbito bene la rimonta subita una settimana fa al Carisport di Cesena, riscattandosi in casa contro una Lucky Wind Trevi che sembrava in ripresa dopo il successo dell’ultimo turno contro Forlì. Sono 3 punti che proiettano le marchigiane al sesto posto del girone D della Serie B1 di volley femminile, a sole 5 lunghezze dalla zona play-off e con una gara da recuperare rispetto alla terza in classifica, la Mosaico Ravenna.

Protagonista di una bella partenza aggressiva (9-1), la Pieralisi Pan rallenta la sua corsa nel primo set per qualche errore di troppo (11-9), subisce rimonta e sorpasso (17-18) da parte di una Lucky Wind trascinata dalle ex Canuti e Castellucci. Sul 18-18, Milletti lancia l'allungo decisivo al servizio, fondamentale che fa la differenza (21-19): le ospiti, sotto pressione, finiscono fuori giri e Paolucci chiude a muro al primo set-ball. Determinata e lucida, Jesi inizia molto bene anche il secondo parziale (10-5), servizio e attacco fanno volare la squadra (18-10). Il tecnico umbro chiama time-out sul 19-12, Trevi non è abituata a mollare e si avvicina pericolosamente: 20-17.

Paolucci e compagne ripartono con grinta, arrivando a conquistare con Pirro il set-ball (24-19). Le ospiti ci provano ma Angeloni chiude al terzo tentativo per il 2-0. Sono sempre le jesine ad imporre il ritmo, anche nel terzo set (11-8), con Peretti che fa ruotare con grande abilità tutte le sue attaccanti (13-9) ed il muro che fa male (17-11). La Pieralisi Pan mette all'angolo Trevi (24-14) che resiste fino alla bordata finale di Pirro. Concentrazione, grinta e personalità, è la serata di Jesi. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-LUCKY WIND TREVI 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 5, Pirro 13, Pepa n.e., Paolucci 15, Peretti 4, Angeloni 10, Usberti n.e., Cusma n.e., Milletti 11, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

TREVI: Radi n.e., Castellucci 7, Capezzali 3, Canuti 5, Casareale 9, Tiberi 3, Giordano 3, Lillacci (L1), Formenti 4, Ba n.e., Della Giovanpaola, Fiorini n.e., Porcu n.e. All. Ricci