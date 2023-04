B1. Nuovo derby per la Clementina 2020: domani a Castelbellino arriva Corridonia

Ancora inebriati dall’impresa di sabato scorso nella stupenda cornice del PalaTriccoli di Jesi, arricchita dai numerosi spettatori e dal tifo infernale degli ultras della Clementina 2020 che hanno fatto sentire Saverino & co. come se giocassero in casa propria, si avvicina l’incontro di sabato prossimo, determinante per decretare la permanenza delle marchigiane in Serie B1. Battere, infatti, le corregionali della Corplast di Corridonia significherebbe portare il distacco dalle maceratesi a 9 punti che, a due giornate dalla fine del campionato, sarebbero definitivi. Ogni altro risultato rimanderebbe la decisione alle gare successive.

Nella gara di andata al PalaMattei di Corridonia, le clementine erano riuscite ad imporsi, dopo una gara tutta in rimonta, dominando il tie-break finale. Fu un bel regalo di Natale per le ragazze di coach Mucciolo che, dopo la sosta, cominciarono a credere maggiormente nelle proprie possibilità e ad incamerare un successo dietro l’altro che le ha portate all’attuale ottavo posto in classifica, distanti 6 punti dalla zona retrocessione. A dimostrazione dello straordinario girone di ritorno che le clementine stanno disputando, le statistiche dicono che con i 21 punti accumulati in 9 gare, le nostre ragazze sarebbero attualmente seconde, dietro solo all’inarrivabile Bologna.

Servirà, quindi, ancora una prestazione di alto livello da parte delle jesine, perché le corridoniane sono veramente all’ultima spiaggia e verranno sicuramente con il coltello tra i denti, determinate a portar via da Castelbellino un risultato positivo. Dopo il cambio di allenatore, la Corplast non ha ancora migliorato i risultati, ma ha perfezionato sicuramente il gioco e la determinazione e sarà di certo un avversario difficile da battere. Una partita, quindi, da non perdere assolutamente per i meravigliosi tifosi ed ultras che seguono la Clementina 2020, per essere ancora il determinante “settimo” giocatore in campo e spingere le ragazze al successo, sabato 22 Aprile alle ore 18.00, al PalaMartarelli di Castelbellino. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della società.