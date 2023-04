B1. A Imola la Pieralisi Jesi è bella e sfortunata: le padrone di casa la spuntano al 4° set

Una sconfitta che ci poteva stare, vista la differenza in classifica, ma l’1-3 di Imola non ridimensiona la Pieralisi Jesi che anzi ha disputato una partita coraggiosa e convincente. I punti conquistati non ci sono, ma la qualità espressa non va affatto disprezzata. Inizia bene la sfida di Imola la Pieralisi Pan, aggressiva e precisa in attacco (7-12). Sul massimo vantaggio, tuttavia, le avversarie iniziano a servire meglio e mettere pressione alle jesine, tanto che si arriva alla parità: 15-15. Peretti e compagne ripartono (15-17) ma la terza forza del campionato non resta a guardare, ribaltando la situazione sul 20-18.

Dopo un'ulteriore fase di equilibrio (20-20), la Clai trova maggiore continuità in attacco e con Cammisa allunga sul 24-21, diventando imprendibile. Nel secondo set, la Pieralisi Pan parte di nuovo meglio (10-15) e con grinta tiene testa a Imola che sul 15-17 dà una sterzata al parziale, portandosi avanti 19-17. Le jesine non mollano (21-20) ma soffrono le iniziative di Cammisa e Missiroli che sul 23-22 spingono la Clai nello sprint che vale il 2-0. La Pieralisi Pan resta aggrappata alla partita e lo dimostra nel terzo dove, a dispetto dei precedenti, dopo essersi spinta in avanti (10-12) ed essere stata ripresa e sorpassata (18-17) trova la forza e la determinazione per mettere la testa in avanti (19-21).

La Clai, sotto pressione, concede qualche errore in attacco e in battuta (20-23) e le jesine gestiscono al meglio il vantaggio con Spicocchi, mantenendo apertissimo il match. La sfida resta in equilibrio nel quarto set, almeno fino al 13-13. Imola, nella fase più delicata del match, tenta la fuga con Moretto (17-13), con un break che fa male (19-14). Le jesine cercano di restare in scia (20-16) ma le padrone di casa non si distraggono (23-16) e vanno a chiudere la gara con il servizio di Moretto. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-PIERALISI JESI 3-1 (25-22, 25-22, 21-25, 25-16)

IMOLA: Telarini (L2), Arcangeli, Cavalli 3, Tasholli n.e., Cammisa 9, Folli n.e., Migliorini 6, Mastrilli (L1), Curti, Ndiaye n.e., Missiroli 14, Moretto 16, Rizzo 16. All. Caliendo

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 16, Pirro 8, Pepa, Paolucci 11, Peretti 7, Angeloni 12, Usberti n.e., Cusma, Milletti 11, Marcelloni. All. Sabbatini