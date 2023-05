B1. La Clementina 2020 chiude la stagione in bellezza: Cesena battuta al tie-break e 7° posto

È l’ultima partita di campionato, ma non vuoi che anche questa finisca al tie-break? Si anche questa, ed è la decima di tutta la stagione per la Clementina 2020, di cui 9 vinti e solo 1 perso contro Altino. Sfinenti per le giocatrici in campo, ma anche per chi deve, poi, raccontarne le gesta. E se ce n’era bisogno, questa vittoria al 5° set, ha aggiunto anche un qualcosa in più alla festa delle ragazze e del grande pubblico e ultras della Clementina, che alla fine non hanno più resistito ed hanno invaso il Taraflex del PalaMartarelli per circondare le proprie beniamine in un caldo e affettuoso abbraccio, pieno di gioia, di calore e di pianti di felicità per la vittoria, per la salvezza raggiunta e per i tradizionali saluti di fine stagione.

Primo set. In campo non c’è la solita tensione, ma serenità e gioia, per il traguardo raggiunto da entrambe le squadre, in questo campionato tanto combattuto e sofferto. Il gioco quindi si svolge in modo naturale e tranquillo, senza forzature, ma anche con qualche errore di disattenzione, 9/9. Cinque punti consecutivi della ICE WOMAN Bovolo (con tanto di striscione scritto dai tifosi) e la Clementina spicca il volo, 13/9. Cesena tenta il recupero e il gioco si fa spettacolare, con belle giocate e scambi lunghissimi, 20/15. Dopo ripetuti tentativi, Ciccolini riesce finalmente ad infilare due punti che conducono al traguardo, che arriva con una decisiva contesa a muro vinta da Pizzichini, 25/13.

Secondo set. Bella partenza delle ospiti che, con due muri e con qualche errore delle locali, si avvantaggiano subito, 4/9. Ciccolini e Pizzichini con due punti ciascuna, tentano il recupero, 9/10 e il sorpasso delle jesine, che finalmente riprendono a giocare come sanno, è di Sconocchini, 14/13. Il set non riesce a sbloccarsi, con le due squadre che giocano a rincorrersi 18/17,19/20. Nel finale, sul 23 pari, Benazzi indovina una pipe che Valentini tocca ma non riesce a fermare, poi un ace di D’Auria, portano le ospiti al pareggio dei set, 23/25.

Terzo set. La partita scorre via senza sussulti con coach Mucciolo che ruota tutte le sue giocatrici, mentre il tecnico cesenate mantiene in campo lo stesso sestetto. Doppio cambio per le clementine sull’8/12, dentro Gotti per Sconocchini e Villani per Saveriano, con le jesine che si avvicinano, 12/13. Villani tiene bene il campo ed innesca Valentini e Fedeli che rispondono in modo appropriato e portano, per la prima volta, le marchigiane al comando, 19/17. Le jesine mantengono il vantaggio con Bovolo, 22/20. Un errore in battuta di Benazzi nel finale, riporta le locali in vantaggio, 25/22.

Quarto set. Il tecnico ospite mette in campo tutte le titolari nel tentativo di riportare il match in parità e quindi dentro Parise e Pinali in banda. La Clementina, però, non si fa intimidire e si porta prepotentemente avanti 8/4, 12/6. Angelini Cesena spinge con la potenza di Pinali e Benazzi e si avvicina pericolosamente 13/12, ma le jesine non mollano e ripartono, 15/12. Adesso la lotta si fa appassionante, perché di fronte ci sono delle fiere antagoniste e nessuna delle due squadre vuole mollare, 23/23. Arriva prima Cesena alla palla del pareggio con Parise, ma Gotti porta il set ai vantaggi, 24/24. Le padrone di casa non hanno la freddezza di giocarsi le due palle finali che, invece, le romagnole riescono a mettere a terra ancora con Parise, 24/26.

Quinto set. Cesena in campo con la formazione titolare, mentre Mucciolo affida ancora il palleggio alla giovane Villani che, però, dirige il gioco con coraggio e grande tecnica. Dopo il vantaggio iniziale delle ospiti 3/6, una super Ciccolini riporta le squadre in parità, 6/6. Ancora Benazzi per il cambio di campo con le cesenati in leggero vantaggio, 7/8. A campi invertiti Valentini e Gotti portano avanti le clementine, costringendo coach Lucchi a fermare il gioco, 10/8. Finale bollente per le jesine che, spinte dal coinvolgente tifo dei numerosissimi tifosi, lasciano al palo le avversarie e chiudono set e partita ancora con grandi giocate di Ciccolini e Catani, 15/10. Il tabellino del match:

CLEMENTINA 2020 VOLLEY – ANGELINI CESENA VOLLEY 3-2 (25/16 – 23/25 – 25/22 – 24/26 – 15/10)

CLEMENTINA 2020 VOLLEY: Pizzichini 5, Sconocchini 10, Saveriano, Ciccolini 11, Bovolo 19, Catani 7, Fedeli 6, Gotti 6, Falcone (L1), Bastari(L2), Valentini 8, Ricciotti, Villani. All. Mucciolo

ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA: Calisesi (L1), Parise, Di Arcangelo, Gennari, Pinali, Bellini, Polletta, Guardigli, Benazzi, Conficoni, D’Aurea, Caniato, Evangelisti (L2). All. Lucchi.