Club Scherma, il villaggio dei campioni ricco di stelle: c’è anche Valentina Vezzali

MONSANO - "Il Villaggio del Club Scherma Jesi" buona la prima. L'edizione di lancio di questa iniziativa che vuole avvicinare ancora di più il Club al territorio, è stata un successo. Merito anche della scelta fatta, quella di unirsi ad un evento sportivo di successo come il Motorshow Vallesina che da sempre vede un gran numero di partecipanti. Due giorni intensi e ricchi di emozioni quelli vissuti, tante le persone che hanno chiesto informazioni allo stand, diversi i giovani che hanno voluto provare la disciplina del fioretto nelle pedane messe a disposizione dal club. Il legame tra la manifestazione, realizzata dal Paradise di Monsano, e la scherma ha visto diversi campioni interfacciarsi con gli eventi presenti.

La pluricampionessa Valentina Vezzali è stata ospite sabato pomeriggio e dopo una conversazione con lo speaker, si è cimentata come co-pilota in un auto da corsa nel drift. La sera è stato il momento dell'attuale numero 1 al mondo Tommaso Marini, giurato speciale per il concorso "Un Volto x Fotomodella" durante il quale è salito sul palco per raccontare il suo amore per la scherma. La domenica invece la pluricampionessa Giovanna Trillini è passata a visitare il villaggio della scherma e si è divertita poi a conversare con lo speaker della manifestazione. Una due giorni quindi emozionante e molto ricca per la quale non si può fare a meno di ringraziare la struttura del Paradise, la Digitall Visualdesign per l'allestimento, la Matteo Baleani Lab per l'ideazione e la comunicazione, tutti i collaboratori e gli sponsor che hanno creduto nell'iniziativa. Questa settimana il Club tornerà tra la gente, sarà infatti presente con dimostrazioni e possibilità di provare, domenica 18 settembre dalle 15.00 alle 19:00 presso lo store Decathlon di Camerano per il "Decathlon Fencing Day".