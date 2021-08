Tofanari carica l’Ancona: «Garantiamo il massimo impegno, vogliamo giocarcela con tutti»

Il terzino destro biancorosso ha raccontato le sue sensazioni in vista degli esordi in Coppa Italia con il Montevarchi (21 agosto) e in campionato con il Pescara (29 agosto). Il difensore toscano è andato anche in gol nell’ultima amichevole

Nell’ultima amichevole che ha disputato l’Ancona Matelica, imponendosi 5-0 sul Potenza Picena, la seconda rete è stata messa a segno dal terzino Nicolò Tofanari che già da oggi si candida ad un ruolo di primo piano nello scacchiere di mister Gianluca Colavitto. Classe ’98, nato a Firenze, Tofanari ha analizzato la condizione complessiva della squadra in vista dei primi impegni ufficiali con il Montevarchi (1°Turno di Coppa Italia il 21 agosto alle 18 al Del Conero) e con il Pescara (all’Adriatico in trasferta il 29 agosto per la prima di campionato):

«La squadra migliora. Mentalmente ci stiamo preparando per farci trovare pronti per la Coppa Italia e abbiamo voglia di partire forte e con il piede giusto. La mia rete del 2-0 è arrivata sugli sviluppi di una sortita offensiva? Mi piace attaccare ma tendo sempre a mettermi a disposizione e fare quello che mi chiede il mister. Affronteremo un girone tosto ma vogliamo giocarcela con tutti pensando gara dopo gara».

Non è mancata anche una battuta sull’impatto con la tifoseria che, nel primo allenamento del Paolinelli dopo il ritiro di Matelica, ha fatto sentire ai calciatori tutto il suo calore: «Queste cose un calciatore le sente tutte. E’ sempre bello ritrovare i tifosi e toccare con mano la loro passione. Gli ultimi anni, giocati a porte chiuse, sono stati difficili per tutti, giocare in uno stadio vuoto non è bello. La tifoseria ci ha emozionato, vedere così tante persone il primo allenamento è molto indicativo e fa capire tante cose. Non dobbiamo fare voli o fare promesse tanto per farle. La cosa che garantiamo con tutto noi stessi sarà l’impegno massimale in ogni allenamento e in ogni partita».