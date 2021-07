Tokyo 2020, Gimbo Tamberi vola in finale: il primo obiettivo è centrato con 2.28

Il saltatore anconetano si è conquistato il pass per la finalissima di salto in alto in programma domenica alle 12.15 locali. Decisivo per lui il salto a 2.28 per centrare la qualificazione. Esclusi l'italiano Sottile ma anche Protsenko e Przyblyko