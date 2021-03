Sport Marche, per la ripartenza in arrivo 1,2 milioni di euro alle società dilettantistiche

Sport dilettantistico, la Regione Marche alla luce dell'emergenza sanitaria anticipa al 2021 le risorse biennali disponibili nel bilancio mettendo a disposizione circa 1,2 milioni di euro. «Economie forzate per il Covid che rimettiamo a disposizione dello sport dilettantistico marchigiano- spiega in una nota l'assessore regionale allo Sport, Giorgia Latini-. Va promossa e sostenuta la ripresa delle attività sportive, aiutando le associazioni a superare l'emergenza».

La pandemia ha fermato le attività, impedendo di spendere le risorse stanziate ed ora il governo regionale riordina gli impegni economici riservati alla promozione dell'attività sportiva. Tecnicamente ha anticipato al 2021 le risorse biennali disponibili in bilancio. «La programmazione pluriennale ha risentito delle criticità innescate dalla pandemia- continua Latini- che ha determinato un livello inferiori di impieghi finanziari, concentrati ora tutti nell'anno corrente». L'importo maggiore (950mila euro) viene assegnato allo sport dilettantistico. Si stima che possono beneficiarne fino a duemila società sportive iscritte al Coni o al Comitato paralimpico per programmare la ripartenza. Altri 250mila euro vanno agli enti pubblici, organizzazioni sportive affiliate e gestori privati di piscine da 25 metri per la ripresa del nuoto.

«Abbiamo deliberato in giunta l'anticipo al 2021 delle risorse biennali disponibili in bilancio mettendo a disposizione 1,2 milioni di euro per sostenere la ripresa delle attivita' sportive- conclude Latini-. La riteniamo un'azione fondamentale per sostenere la ripresa dell'attivita' sportiva che piu' diffusamente impatta sulla popolazione».