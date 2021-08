San Biagio, la società indice l’Open Day per tutto il settore giovanile

Open Day al campo sportivo Comunale di San Biagio per il nuovo settore giovanile biancorosso. Le famiglie interessate potranno portare i propri figli a fare una prova completamente gratuita e senza alcun impegno per conoscere la struttura, gli educatori ed allenatori che seguiranno le varie categorie. I bambini potranno fare dei giochi e simulazioni di allenamento di calcio in tre giorni differenti, partecipando anche a più di una giornata di Open Day. Dalle ore 17 alle 19 di martedì 24 agosto, venerdì 27 e lunedì 30 il campo sportivo sarà dunque aperto a tutti con gli istruttori Luca Mosca, Michele Cerusico, Federico Battaglini e Alessio Gallina che, coordinati dal responsabile tecnico Michele Marinelli, saranno a disposizione per organizzare due ore di divertimento per i ragazzini. I dirigenti della segreteria potranno invece fornire le informazioni necessarie su moduli, certificazioni mediche, kit abbigliamento e quote di iscrizione, per le quali la società ha deciso di applicare una politica che possa andare incontro alle necessità delle famiglie con tariffe economiche per tutte le categorie.

«E’ un momento importante per il San Biagio, la società –spiega il coordinatore tecnico Michele Marinelli- si è impegnata a fornire un servizio prezioso alla sua comunità ma non solo, siamo aperti anche alle famiglie di frazioni e Comuni limitrofi che cercano un ambiente famigliare, con quota di iscrizione più che abbordabile rispetto ad altri contesti, ma al contempo con istruttori giovani e qualificati, che portano entusiasmo e già una buona esperienza, come educatori prima di tutto, e poi come allenatori di calcio. Tutte e tre le giornate saranno aperte ai bambini dai 5 ai 12 anni, mentre per le categorie Allievi e Giovanissimi, per le quali abbiamo una collaborazione con la Junior Ancona, dedicheremo uno spazio nella giornata del 30 agosto».