Incontro con l'AIA sugli aggiornamenti regolamentari nel calcio

OSIMO - Lunedì prossimo (26 settembre) alle ore 21,15 nel salone Acli di San Biagio, sotto la chiesa parrocchiale della frazione di Osimo, si terrà una conferenza con referenti regionali dell’Associazione Italiana Arbitri. L’incontro dal titolo “Conosciamo il mondo arbitrale e il regolamento del calcio” è promosso dall’Asd San Biagio e dall’Acli di San Biagio. Tra i relatori Fabrizio Riccardi presidente dell’Aia Ancona, Carlo Della Bona del settore tecnico Aia ed Enrico Eremitaggio giovane osimano arbitro Can D che sta esordendo nel semi professionismo.

L’incontro aperto a tutti ha l’intento di aggiornare sulle novità del regolamento del gioco del calcio 2022/23 e avvicinare gli addetti del settore e gli appassionati di calcio al mondo arbitrale. «E’ necessario infatti sensibilizzare e conoscere per evitare, o quantomeno limitare, gli equivoci e le interpretazioni che alimentano una cultura di intolleranza e inciviltà, purtroppo spesso anche vissute concretamente dai direttori di gara nei campi dilettantistici di periferia, come tristi episodi di cronaca hanno raccontato in passato» scrive in una nota l'ASD San Biagio.