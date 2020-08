Dopo l'addio all'A1, la Lardini Filottrano riparte: progetto giovane per la B1

La Lardini Volley Filottrano riparte ed è la notizia più confortante, quasi in fondo ad un’estate di decisioni difficili da prendere. Riparte da un progetto fortemente incentrato sulle giovani e radicato sul territorio, che riguarda la prima squadra, ma non solo. Riparte da un gruppo under 19 che affronterà il campionato di serie B1.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La formazione filottranese, dopo la rinuncia alla partecipazione all’A1, è stata integrata dalla Fipav nell’organico della terza serie, in un girone D dove avrà come avversarie le marchigiane Termoforgia Castelbellino e Pieralisi V.Pan Jesi, le emiliano-romagnole Csi Clai Imola e Angelini Elettrodomestici Cesena, le umbre Lucky Wind Trevi e 3M Pallavolo Perugia, le laziali Assitec Sant'Elia Fiumerapido (FR), Icom C88 Cisterna di Latina e Volleyrò Casal De' Pazzi (RM), le abruzzesi Tenaglia Altino (CH) e Connetti.it Chieti.