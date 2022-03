Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Vela sabato a Roma contro il Tuscolano

ANCONA - Nuova sfida con una laziale, per la Barbato Design Vela Ancona, stavolta in trasferta alla piscina del Foro Italico (sabato ore 15.30). Il bel successo sul Latina di sabato scorso ha confermato lo stato di forma della squadra di coach Igor Pace, che in precedenza aveva pareggiato a Napoli contro la Canottieri e perso contro la capolista Roma Vis Nova restando in partita sino all'ultimo tempo. Un buon momento per i dorici, che grazie al successo in casa sul Latina (contro cui devono ancora recuperare la gara di andata) hanno riconquistato la quinta posizione in classifica. A dicembre contro il Tuscolano finì 16-9 in favore degli anconetani, ma la sfida di sabato non sarà altrettanto facile, visto che anche i romani, di recente, sembrano aver trovato la quadratura del cerchio: sabato scorso hanno infatti vinto a Catania contro la Muri Antichi quarta in classifica, la settimana precedente pareggiato a Latina.

Ecco il coach e presidente, Igor Pace: «Ho visto le ultime partite del nostro avversario, sicuramente una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato all'andata. Mi aspetto sicuramente una partita difficile, per l'avversario, per la vasca che un po' soffriamo, una partita estremamente impegnativa, anche il loro australiano ora sta facendo bene, molto propositivo in attacco, un avversario assolutamente da non sottovalutare». Vela Ancona che alza lo sguardo verso i playoff? Igor Pace smentisce: «Continuo a dire che dobbiamo pensare prima di tutto a salvarci. Mi piacerebbe avere la possibilità di inserire i giovani, da qui alla fine della stagione. Certo che dopo la vittoria di sabato scorso qualcuno comincia a parlarne, ma ci sono ancora troppe partite, comprese alcune gare da recuperare, è un attimo trovarsi in difficoltà. Dobbiamo pensare a una partita alla volta e mantenere la giusta attenzione su ogni incontro e avversario che affrontiamo. La stagione è lunga».