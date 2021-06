Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design a Messina per gara-due di semifinale playout

La Barbato Design Vela Ancona affronta domani alle 12.30 gara-due di semifinale playout in casa del Cus Unime. I dorici sabato scorso hanno superato 9-7 i messinesi in una gara equilibrata sino alla fine. Nei secondi conclusivi, infatti, i cussini hanno fallito il gol dell'aggancio con il portiere in attacco e poi i ragazzi di coach Igor Pace hanno realizzato il +2 a fil di sirena.

La Barbato Design Vela Ancona ha la possibilità e l'obiettivo, vincendo, di chiudere la serie centrando la salvezza, ma non sarà certo un'impresa facile: i dorici sono partiti oggi da Ancona per Catania da dove raggiungeranno Messina, pronti a giocarsi questa tappa fondamentale per la permanenza nella categoria. Eventuale gara-tre nuovamente in programma al Passetto di Ancona, sabato prossimo. Tutti presenti, nelle file anconetane: "Sarà una partita molto difficile contro un avversario preparato, che ad Ancona sabato scorso ha già dimostrato tutte le sue qualità - commenta Igor Pace in partenza per la Sicilia -. Ci troveremo di fronte una squadra diversa, rispetto all’andata, non ci permetteranno di cominciare come sabato scorso, ma da parte nostra siamo sereni e tranquilli, consapevoli delle nostre qualità e pronti a giocarci sino all’ultimo secondo le nostre chances".