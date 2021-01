Pallamano Chiaravalle, trasferta a Carpi per l'A2 maschile: femminile contro Arcobaleno

Entrambe le squadre si trovano ancora a zero punti in classifica e, sulla carta, le ragazze di Salem Fradi arrivano a questo scontro da favorite ma con una Caterina Mariniello ancora in forse

Ultima giornata di recupero del girone di andata per la A2 maschile di Chiaravalle che sabato 23 gennaio, alle ore 19:00, affronta in trasferta il Carpi in un match che si preannuncia già molto difficile. Carpi infatti si trova al secondo posto in classifica del girone B and un solo punto dalla testa (ma con una partita in meno), viene da una vittoria sui rivali diretti del Lions Teramo e sin dai nastri di partenza è considerata come una delle squadre in grado di giocarsi i play-off per l’A1.

Di contro Chiaravalle arriva allo scontro con 8 punti che, seppur donando una certa tranquillità in ottica salvezza, sarebbero potuti essere di più visto che le sconfitte patite contro Fiorentina, Casalgrande, Tavarnelle e Follonica, sono dovute più a demeriti propri che a grandi giocate avversarie. Giocherà in casa invece la formazione di A2 femminile che domenica 24 gennaio alle ore 18:00 ospita le venete dell’Arcobaleno Oriago. Entrambe le squadre si trovano ancora a zero punti in classifica e, sulla carta, le ragazze di Salem Fradi arrivano a questo scontro da favorite ma con una Caterina Mariniello ancora in forse a causa di uno stiramento che si protrae da qualche settimana. Il match di A2 femminile tra Chiaravalle e Arcobaleno verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della ASD Pallamano Chiaravalle.