Asd Pallamano: Ritorna la A2 maschile, Chiaravalle sfida Teramo in casa

Dopo il turno di riposo dovuto alla nazionale, domenica 21 marzo ore 18,00 torna sul parquet di casa la A2 maschile della, impegnata contro il Lions Teramo. «Nel girone di andata, cinque mesi fa - si legge nella nota - Teramo arrivava a questo scontro da capolista mentre per Chiaravalle c’erano ancora poche certezze. Oggi le due squadre sono più ravvicinate del previsto in classifica con Teramo a 20 punti e quarto posto, Chiaravalle 12 punti, ottavo posto e salvezza (quasi) sicura».

Cocilova dovrà cercare di plasmare all’ultimo una nuova formazione titolare per Chiaravalle. Il Presidente Maltoni però invita a non scoraggiarsi: «All’andata abbiamo giocato ad armi pari in casa loro per tutta la prima frazione. Se riusciamo a mantenere la concentrazione per i 60 minuti e scendiamo in campo con la giusta determinazione sarà un match da non perdere». Come sempre la partita in casa sarà trasmessa sui canali social della Asd Pallamano Chiaravalle in diretta streaming. Nella giornata di domenica inoltre, ritorna in campo dopo un anno esatto la squadra femminile Under 17, impegnata a Chieti nella prima trasferta del campionato di categoria.