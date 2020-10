Pallamano A2, Chiaravalle cerca riscatto dopo Teramo: in arrivo il Tavernelle

Settima giornata di serie A2 di pallamano in scena al palasport di Chiaravalle domenica 1 novembre alle ore 18:00, con la formazione di casa che tenterà di strappare i due punti ai rivali toscani del Tavarnelle. La ASD Pallamano Chiaravalle arriva a questo appuntamento sulla scia delle tre vittorie consecutive contro Parma, Nuoro e Verdeazzurro, ma anche dopo la prestazione opaca della scorsa giornata contro la capolista Teramo.Il Tavarnelle si presenta nelle Marche con 9 punti in classifica (3 più di Chiaravalle) venendo da un pareggio proprio contro Teramo e da una sconfitta inaspettata contro il Modula Casalgrande. La squadra di Cocilova, con una rosa quasi al completo, dovrà quindi fare i conti con la voglia di risultato degli avversari e non potrà contare sull’apporto del pubblico di casa, in quanto la partita si svolgerà a porte chiuse.

Proprio su questo aspetto il Presidente Maltoni ha voluto ringraziare di cuore «i ragazzi e le ragazze di A2, per tutto quello fatto finora, per tutti i sacrifici per allenarsi e giocare. Quello che stiamo vivendo è un momento un po’ lontano dallo sport come lo abbiamo sempre inteso, senza spettatori si perde l’identità di tutto il lavoro finalizzato alla partita, ma dobbiamo avere pazienza finché tutto non tornerà alla normalità». Il match tra ASD Pallamano Chiaravalle e Tavarnelle si giocherà domenica 1 novembre alle ore 18:00 a porte chiuse, ma verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del club marchigiano.