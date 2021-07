Offagna “galactica” saluta il campus Real Madrid, Andreoli: «Il calcio aiuta in questa fase»

Successo a tutto tondo per il Campus del Real Madrid che si è svolto ad Offagna, sotto l’egida della locale Giovane Offagna, sul terreno di gioco del Raimondo Vianello dal 12 al 16 luglio. Oltre sessanta ragazzi, vestiti interamente con il materiale tecnico delle merengues, hanno lavorato seguendo la metodologia tipica dei tecnici del prestigioso club spagnolo nel rispetto di tutti i protocolli anti-Coronavirus. Soddisfazione massima per piccoli e grandi con i genitori che si sono mostrati più che soddisfatti dell’andamento del particolarissimo “centro estivo”. Tra i partecipanti si sono particolarmente messi in luce i giovani Nicolas Dubbini e Dylan Scibilia che parteciperanno al raduno nazionale del Real Madrid da cui saranno scelti alcuni ragazzi che avranno la possibilità di vivere un’esperienza sportiva nel tempio madrileno del Santiago Bernabeu.

«Questo campus è stato per noi un banco di prova dal quale usciamo orgogliosamente vincitori perché abbiamo riscontrato la felicità di tutti i partecipanti – ha confessato il presidente della Giovane Offagna Alessandro Andreoli – Il supporto del Real Madrid è stato fondamentale in quanto dispone di una macchina organizzativa pazzesca e ramificata in ogni ambito. La speranza è di ripetere un’esperienza simile anche in futuro».

Nonostante le difficoltà legate all’organizzazione molto delicata in questa fase alla fine ha prevalso il divertimento: «Eravamo preparati e abbiamo studiato varie modalità di organizzazione. La fondazione Real Madrid è rimasta contenta e questo ci fa piacere. Il calcio è fondamentale in questa fase, aiuta i giovani e non va sacrificato. Speriamo che su questo slancio anche la prossima stagione possa sorriderci».