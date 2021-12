Mastronunzio in tribuna, la Vipera al Del Conero per il derby dell’Adriatico

Tribuna centrale molto affollata per il ritorno del derby dell’Adriatico tra Ancona e Pescara. Tra i presenti anche l’ex centravanti e capitano biancorosso Salvatore Mastronunzio che è stato accolto da un applauso da parte dei presenti. Il bomber ha preso posizione accanto agli amici tra cui il giornalista Paolino Giampaoli.

Per la Vipera, il miglior marcatore della storia biancorossa tra Ancona prima e Anconitana poi con 62 gol compresa la Coppa Italia, si tratta di un ritorno al Del Conero dopo che negli ultimissimi anni era tornato nell’impianto di Passo Varano con la maglia del Montefano. In passato, nell’ultimo derby dell’Adriatico disputato al Del Conero nella stagione 2007-2008, Mastronunzio segnò anche l’inutile rete dorica che non servì tuttavia ad evitare la sconfitta interna (1-2).