Ha portato a Falconara le star del futsal mondiale, il Comune premia Vincenzo Portelli

Ha portato a Falconara le più importanti giocatrici di calcio a 5, tanto da permettere al Città di Falconara di conquistare la Coppa Italia e di arrivare a un passo dallo scudetto. Per questo l’assessore allo Sport di Falconara Raimondo Baia ha donato a Vincenzo Portelli una medaglia celebrativa realizzata dall’artista Falconarese Guido Armeni per il Comune di Falconara. Il dono simboleggia la riconoscenza della città a Portelli, collaboratore e ‘uomo mercato’ del Città di Falconara, che con il suo ruolo di intermediario tra la società e le giocatrici più promettenti del panorama internazionale ha avuto un peso fondamentale nella crescita del calcio a 5 falconarese e ha fatto così conoscere anche il Comune di Falconara a livello nazionale in ambito sportivo.

«E’ giusto rendere omaggio a una persona che non è falconarese ma che per lo sport di Falconara ha lavorato, lavora e lavorerà tanto – dice l’assessore Baia –. Vincenzo Portelli è volato dalla Sicilia a Falconara Marittima per la presentazione di Janice Silva e Fifò, i nuovi acquisti della squadra cittadina, dimostrando attenzione e attaccamento al Città di Falconara. Per questo era doveroso riconoscere l’impegno di chi dà tanto allo sport falconarese».