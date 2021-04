Estra Prometeo e Us Anconitana: partnership rinnovata

Estra Prometeo comunica con orgoglio di aver rinnovato la propria sponsorizzazione e il proprio legame con l'Us Anconitana, società impegnata nell'attuale campionato di eccellenza marchigiana. L'accordo è stato sancito nei giorni scorsi tanto che, nell'allenamento di rifinitura al Del Conero di sabato 17 aprile antecedente ad Anconitana-Vigor Senigallia, il presidente di Estra Prometeo Marco Gnocchini ha incontrato il presidente dell'Anconitana Stefano Marconi e l'allenatore Marco Lelli.

«E' un orgoglio per Estra Prometeo confermarsi ancora al fianco della prima squadra di calcio cittadina - ha affermato Gnocchini - Non potevamo esimerci dal sostenere una realtà con centosedici anni di storia e una tifoseria calorosa e appassionata che non l'ha mai lasciata sola. Sono felice che la visita sia stata benaugurante vista la vittoria con la Vigor Senigallia e auguro a tutta la società le migliori cose possibili per la stagione e per il futuro. Noi ci saremo».