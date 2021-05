Eccellenza, l’Anconitana ko: al Del Conero esulta la Jesina

ANCONA- Scivola clamorosamente tra le mura amiche l’Anconitana di Marco Lelli che al Del Conero, nella prima gara del girone di ritorno, cede 0-1 alla Jesina di mister Strappini. Una partita mal giocata dai padroni di casa che, fatta eccezione per una traversa di Marabese nella prima frazione e una clamorosa palla gol ciccata da Zenga nella ripresa, non sono riusciti a creare pericoli significativi per la porta difesa da Perez Gomez. Il gol decisivo per i leoncelli arriva al trentasettesimo grazie ad una velenosa carambola dell’anconetano Martedì che ha terminato la sua corsa in fondo al sacco.

ANCONITANA – JESINA 0-1

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Colonna (Dal 40st Marzioni), Patrizi, Boninsegni, Terranova (Dal 15st Alla); Magnanelli (Dal 37st Loberti), Marengo, Frinconi; Marabese (Dal 37st Trofo), Zenga (Dal 24st Falconieri), Kerjota All. Lelli

JESINA (4-4-2): Perez Gomez; Sampaolesi (Dal 33st Marini), Lucarini, Mistura, Martedì; Zagaglia (Dal 40st Garofoli), Campana, Moretti, Giovannini (Dal 19st Alessandroni); Cameruccio (Dal 44st Rossini), Papa (Dal 42st Gabrielloni) All. Strappini

Arbitro: Spina di Barletta

Reti: 37st Martedì

Note: Ammoniti Mistura, Martedì, Sampaolesi, Alla, Patrizi, Lucarini, Strappini; Recuperi 1’+5’; Angoli 3-6