Serie A2, Alessandro Vinci ancora nello staff tecnico del Cus Ancona

Un punto di riferimento, una sorta di istituzione per il Cus Ancona. Alessandro Vinci, preparatore dei portieri, giunto all’undicesima stagione con gli universitari in questi giorni è stato confermato nello staff tecnico: «Sono contento di rimanere al Cus Ancona che è la mia seconda famiglia. E’ stata una stagione esaltante, abbiamo vinto il campionato e c’è tanto entusiasmo nell’affrontare questa serie A2, anche se le difficolta di certo non mancheranno». A proposito di difficoltà, nelle ultime gare di campionato ci furono cambiamenti tra i pali: «Mazzarini si infortunò ad una spalla, ma ero sicuro che De Luca si sarebbe fatto trovare pronto e così è stato. Il tutto senza dimenticare Croitoru, un giovane portiere con grandi prospettive future, che peraltro si è messo in luce con l’under 19. Ognuno ha fatto la sua parte». Cus Ancona che nelle scorse settimane ha già confermato i tre portieri: «De Luca voleva smettere, ma alla fine gli abbiamo fatto capire che senza di lui sarebbe stato un altro Cus, che la serie A2 è anche cosa sua, conquistata con tanti sacrifici nonostante l’arrivo in famiglia di un bambino. Ci ha pensato e alla fine ha deciso di rimanere un altro anno, per la felicità di tutti noi». Che campionato si aspetta? «Ci sarà da soffrire, ma sono convinto che possiamo fare bene. Il livello rispetto alla serie B sarà senza dubbio più alto, cosi come i ritmi, servirà una concentrazione sempre impeccabile in mezzo al campo, e soprattutto sarà fondamentale curare i dettagli. In serie A2 il margine di errore si assottiglia, basta un nulla per rovinare una partita».