Cus Ancona, fin anno in palestra in vista del derby con il Montesicuro

Fine mese di dicembre all’insegna del lavoro in palestra per il Cus Ancona calcio a 5 che mercoledì 6 gennaio giorno dell’Epifania tornerà in campo per affrontare il Montesicuro Tre Colli. Una partita che si preannuncia particolarmente complicata per il Cus Ancona al cospetto di una squadra il Montesicuro Tre Colli che si candida alla vittoria del campionato. Dopo l’arrivo in panchina del duo Magnaterra Foroni al posto di Bilo, Il Montesicuro è riuscito a rafforzare ulteriormente una rosa già competitiva con l’arrivo di altri due stranieri che di fatto rappresentano un valore aggiunto a questa squadra. Montesicuro Tre Colli che peraltro è reduce dal successo esterno ottenuto sul campo del Recanati altra formazione costruita per veleggiare nelle zone alta della classifica in questo campionato di serie B.

Derby con il Cus Ancona che si giocherà al campo della Federazione . A fare il punto della situazione in casa Cus Michele Riste il vice di Francesco Battistini: “Ci aspetta una gara difficile contro una squadra costruita per vincere il campionato e che si è ulteriormente rafforzata. Il pronostico è tutto per loro ma noi come Cus Ancona non partiremo battuti, le partite vanno giocate e poi quella di mercoledì è un derby e come tale sfugge ad ogni pronostico. Da parte nostra sono convinto che i ragazzi daranno il massimo in mezzo al campo anche per il fatto che in questi giorni ci siamo allenati bene e con intensità. Grazie al lavoro portato avanti dal preparatore atletico ho rivisto il Cus Ancona delle prime giornate di campionato poi i quasi due mesi di fermo legati alla pandemia li abbiamo pagati a caro prezzo”. Dopo la sconfitta con il Potenza Picena è arrivato il pareggio interno con l’Etabeta Fano. Che partite sono state secondo il suo punto di vista?: “ Con il Potenza Picena siamo scesi in campo a corto di preparazione come era facilmente prevedibile poi le cose sono andate meglio a distanza di una settimana con l’Etabeta Fano dove sotto di tre gol siamo riusciti a pareggiare sfiorando la vittoria nei minuti finali. La squadra ha fatto dei grossi passi avanti sotto il punto di vista atletico per tale motivo pur ammettendo le difficoltà che andremo ad incontrare resto fiducioso circa il derby con il Montesicuro”.