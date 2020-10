Cus Ancona, tutto pronto per il debutto in campionato

Tutto pronto in casa del Cus Ancona C5 che sabato pomeriggio sarà di scena sul campo del Grottaccia Cingoli. A fare il punto della situazione Michele Ristè vice di Francesco Battistini e figura di collegamento tra l’under 19 e la prima squadra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ci aspetta una prima di campionato di certo non semplice contro una squadra dotata di buoni elementi. È un derby - commenta Ristè - e come tale sfugge ad ogni pronostico ma noi andremo a giocare la nostra partita consapevoli delle nostre capacità». Ma il vice tecnico dei dorici che idea si è fatto di questo Cus Ancona? «Rispetto allo scorso anno la squadra è molto più giovane e questa è una scelta che prima o poi andava fatta. Siamo un mix di giovani di belle speranze ma anche elementi poco più che ventenni che hanno già disputato diversi campionati di serie B come i gemelli Benigni tanto per fare qualche nome. A fare da contorno a questi giovani ci sono poi elementi di categoria che in mezzo al campo potranno far sentire tutta la loro esperienza. Come detto una rosa molto giovane ma la voglia di imparare è davvero tanta cosi come l’impegno che questi ragazzi mettono in campo. Abbiamo lavorato bene durante la preparazione e l’unico neo l’infortunio a Flavio Kola che molto probabilmente dovrà essere operato ad un ginocchio. Un vero peccato anche per il fatto che questo giocatore in poco tempo aveva mostrato tutto il suo valore. Qualche problema l’abbiamo avuto anche con il capitano Gigi Bartolucci ma in questo caso il giocatore ha effettuato un lavoro a parte».