Cus Ancona: l’under 19 di calcio a 5 in campo il prossimo 10 gennaio

Il comunicato ufficiale è arrivato in settimana con la conferma che il campionato nazionale under 19 di calcio a 5 inizierà il prossimo 10 gennaio. Una decisione che peraltro era nell’aria come puntualizza Alessio Santilli, tecnico del Cus Ancona C5: «Visto l’andamento della pandemia c’era da aspettarsi una decisione di questo tipo anche per il fatto che scendere in campo a queste condizioni è praticamente impossibile. Lo sport è divertimento se i ragazzi devono giocare con la paura del contagio forse è davvero il caso di tirare una riga e rimandare a tempi migliori l’inizio del campionato». A proposito di rinvio, che atmosfera si respira dopo questa decisione presa dalla Lega Nazionale Dilettanti?: «Ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi fantastici responsabili e soprattutto attenti a tutto quello che accade nel mondo. Anche loro si aspettavano una decisione di questo tipo. Per il momento siamo fermi anche con gli allenamenti. I ragazzi a casa svolgono un lavoro a parte proprio per mantenere il tono muscolare. Mi rendo conto che fare una cosa del genere di certo non rappresenta il massimo per quello che riguarda la tenuta fisica ma al momento ci dobbiamo accontentare di questo. Nel momento in cui ci saranno le condizioni per riprendere gli allenamenti ci vedremo al campo».

Rinvio a parte, che idea si è fatto di questa under 19?: «La squadra la conosco alla perfezione anche per il fatto che il gruppo era quello che lo scorso anno componeva l’under 16 con il quale abbiamo vinto la Coppa Marche di categoria e tutte le gare della prima fase del campionato. La nostra è una squadra giovane, ci sono ragazzi che potrebbero fare l’under 19 dà qui ai prossimi tre anni il che la dice lunga sull’età media del gruppo. La qualità c’è cosi come il gruppo quello che forse ci manca è un pizzico di esperienza cosa che faremo nel momento in cui inizieremo a scendere in campo. Il campionato under 19 è senza dubbio impegnativo ma abbiamo tutti i requisiti per fare qualcosa di veramente importante da qui ai prossimi anni».