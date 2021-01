Cus Ancona, il mondo del basket chiede di ripartire almeno negli allenamenti

Ripartire almeno con gli allenamenti con la speranza di rivedere le squadre in campo. E’ questo il desiderio espresso dai vari comitati regionali al presidente della Federazione Italiana Gianni Petrucci in occasione di un incontro avuto nella giornata di lunedì. Una richiesta ufficiale con la stessa Fip che proverà ora a sostenere il desiderio espresso dalla base che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua compattezza.

“La Federazione Italiana Pallacanestro - si legge in una nota - sta lavorando per consentire a tutti i propri tesserati, dal Minibasket all’attività Senior, di tornare ad allenarsi in palestra adottando tutte le cautele che gli esperti riterranno necessarie. Lo stato pandemico richiede provvedimenti straordinari. La FIP vuole andare oltre la suddivisione in attività di interesse nazionale e non, che fino a questo momento ha creato situazioni disomogenee e paradossali fra tutti gli enti deputati all’organizzazione sportiva e frustrazione nelle giovani e nei giovani di tutte le discipline. Occorre concentrare gli sforzi sull’aggiornamento dei protocolli che consentano a tutti la ripresa in sicurezza degli allenamenti a prescindere dallo svolgimento delle rispettive competizioni, verificando con la massima responsabilità quali altri campionati possano effettivamente prendere il via nel prossimo futuro”. Una situazione che in qualche maniera interessa anche il Cus Ancona la cui squadra femminile milita nel campionato di serie C. Nei prossimi giorni si saprà come questa vicenda potrà evolversi e soprattutto che tipo di protocollo dovrà essere applicato