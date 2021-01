Doppio impegno per Chiaravalle, maschile in casa contro Follonica e femminile in Mugello

Domenica di pallamano ricca di eventi per Chiaravalle che, con entrambe le formazioni di A2 maschile e femminile, dovrà affrontare le compagini toscane di Follonica ed Euromed Mugello. Ad aprire i giochi alle ore 16 saranno le ragazze di mister Fradi, in trasferta a Barberino per affrontare le pari grado mugellane, con lo scopo di bissare il successo ottenuto nella scorsa stagione.

Le loro avversarie hanno vinto il match di inizio campionato contro Arcobaleno per 25-39 mentre Chiaravalle viene da una dura sconfitta di 20-36 rimediata in casa contro Padova. Sarà perciò un’occasione di agganciare la squadra toscana a 2 punti e risalire un po’ nella classifica del girone C. Alle 18.00 invece, presso il palasport di Chiaravalle, andrà in scena il recupero della 10a giornata di andata di A2 maschile contro Follonica. La squadra tirrenica si presenta alle porte dell’Adriatico con 11 punti in classifica (3 più di Chiaravalle) ma reduce da due pesanti sconfitte contro Carpi e Teramo. Gli uomini di Cocilova invece arrivano allo scontro galvanizzati dall’ottima prestazione (e vittoria) contro il Bologna United di sette giorni fa e, seppur con tutti i rimaneggiamenti del caso, la nuova formazione sembra funzionare bene. Il match di A2 maschile sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallamano Chiaravalle.