Coppa Promozione, semifinale Vigor Castelfidardo-Fermignanese

Doppio clean sheet per Vigor Castelfidardo e Fermignanese che accedono alle semifinali di Coppa Promozione. La squadra di mister Manisera, dopo il successo con l’Osimana nel primo match del gruppo, si ripete tra le mura amiche contro i Portuali in versione “Green”, con un rotondo 7-0, mentre quella di Teodori regola all’inglese il Montecchio, chiudendo il Gruppo 1 a punteggio pieno dopo il 3-2 rifilato in trasferta all’Atletico MondolfoMarotta.

I fidardensi liquidano nelle battute conclusive della prima frazione la pratica Portuali, con un piede e mezzo fuori dalla competizione dopo il 3-5 nel precedente incontro disputato contro l’Osimana. Mister Ceccarelli concede allora spazio a chi ha collezionato meno minutaggio e soprattutto attinge dal serbatoio della squadra Under 19 che capeggia il Campionato regionale, meno turn-over per i padroni di casa che in poco meno di venti minuti vanno a segno cinque volte. Sugli scudi Storani, al rientro, che sigla una tripletta.

Più equilibrio nel match di Fermignano, con i locali che nel primo segmento di gara tengono in mano le redini della sfida senza riuscire a bucare la retroguardia ospite. E’ però il Montecchio ad avere la miglior occasione per sbloccare il punteggio, al 49’, con il palo centrato da Federici. La cinica risposta dei locali è tutta nel tap-in di Buruiana, che al 57’ raccoglie la respinta di Marfoglia sul tentativo di Patrarchi e mette nel sacco l’1-0. Tra i pali il sedicenne Paolucci fa buona guardia, ed in pieno recupero Sarout dal dischetto chiude i conti, trasformando il penalty decretato per un contatto Liera-Bruscia all’interno dell’area di rigore.

I Tabellini:

VIGOR CASTELFIDARDO – PORTUALI ANCONA 7-0 (5-0 p.t.)

VIGOR CASTEFIDARDO: Lombardi, Lo. Polzonetti, Stacchiotti (64’ Calligari), Gioielli, Marconi, Lu. Polzonetti (68’ Taddei), Arifi, Carini (46’ Perna), Storani (61’ Prebibaj), Pennacchioni (46’ Rombini), Domenichetti. All. Manisera

PORTUALI ANCONA: Giampieri, Palazzi, Susini, Ragni, Morbidoni (46’ Foresi), Garuti, Lucci (71’ Cesari), Bianchi, Abdallah (55’ Borgiani), De Marco (59’ Giorgio), Cola (55’ Greco). All. Ceccarelli

ARBITRO: Serpentini (FM)

ASSISTENTI: Amorello (PU), Domenella (AN)

RETI: 28’ Carini, 35’ Marconi, 42’ e 44’ Storani, 45’ Pennacchioni, 58’ Rombini, 60’ Storani

FERMIGNANESE – MONTECCHIO 2-0 (0-0 p.t.)

FERMIGNANESE: Paolucci, Torelli, Ndoj, Marzoli (87’ Mariotti), Buruiana, A. Patarchi, Pagliardini (53’ Bruscia), Gori (66’ Bravi), Cagnoli (62’ Volpini), Cleri, Sarout. All. Teodori

K-SPORT MONTECCHIO: Marfoglia, G. Liera, Ferri (90’ Aiello), Federici, Sylla, Ferrini (62’ J. Liera),Bastianoni, Hoxhay (57’ Dominici), Mazzari (72’ Bracci), Mancini, Rossi. All. Marchetti

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Paradisi (PU)

RETI: 57’ Buruiana, 92’ Sarout su rig.