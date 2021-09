Rolfini-Sereni, Ancona adesso puoi sognare: al tappeto anche la Lucchese

I dorici bissano il successo interno con il Pontedera superando, ancora una volta tra le mura amiche, la Lucchese. Decisiva una doppietta di Rolfini e un gol di Sereni. Inutile per i toscani il guizzo di Semprini

Continua a sognare l’Ancona Matelica che vince ancora al Del Conero, nonostante le assenze di Papa, Delcarro, Ruani e Del Sole (con Moretti in panchina a meno di mezzo servizio), piegando 3-1 la Lucchese. I dorici si esaltano insieme agli oltre duemila spettatori presenti e raggiungono i piani altissimi della classifica. Decisive per la vittoria finale la doppietta di Rolfini, migliore in campo, e Sereni ancora una volta decisivi dopo esserlo stato una settimana fa con il Pontedera. Martedì l’Ancona Matelica sarà di scena nell’infrasettimanale di Pistoia con calcio d’inizio alle 21.00.

ANCONA MATELICA – LUCCHESE 3-1

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Iotti, Masetti (Dal 41st Bianconi), Maurizii (Dal 17st Di Renzo); D’Eramo (Dal 28st Farabegoli), Gasperi, Iannoni; Rolfini (Dal 28st Vrioni), Faggioli, Sereni All. Colavitto

LUCCHESE (4-3-1-2): Cucchietti; Papini, Bachini, Nannini (Dal 16st Semprini), Visconti; Baldan, Bensaja (Dal 21st Eklu), Picchi (Dal 1st Frigerio); Belloni (Dal 37st Lovisa); Fedato, Nanni (Dal 21st Babbi) All. Pagliuca

Arbitro: Scarpa di Collegno

Reti: 24’ e 17st Rolfini, 12st Sereni, 30st Semprini

Note: ammoniti Iotti, Gasperi; Recupero 1’ + 5'; Angoli 1-8; Spettatori 2265 per un incasso di 20.411 euro