Portuali, adrenalinico ritorno al successo: 3-2 al Villa San Martino

Tutto nel secondo tempo. O meglio, tutto nell’ultima mezz’ora dopo due terzi di incontro a reti inviolate. I Portuali di mister Ceccarelli scelgono il modo più sofferto e probabilmente più bello per tornare alla vittoria, dopo i due pareggi e la sconfitta di Moie negli ultimi tre turni. E lo fanno bagnando così nella miglior maniera il debutto al “Giuliani” di Torrette, la nuova casa dei Dockers.

Andamento lento nei primi 45’, che vedono i due portieri come spettatori, i pesaresi farsi preferire per una migliore organizzazione della manovra ed i taccuini però aperti solo per annotare una conclusione di Gioacchini fuori bersaglio. Ben altra storia nella ripresa, che comincia a fornire spunti al 60’ quando Lanari – entrato da pochi minuti – trova dalla lunga distanza la conclusione che sblocca il risultato. La gioia dura lo spazio di un quarto d’ora: due azioni in fotocopia permettono al Villa di andare a bersaglio nel breve volgere di un giro di lancette e ribaltare così con Righi ed Olari il punteggio.

Dorici alle corde, ma presi nuovamente per mano da Lanari che al minuto 81 piazza la stoccata del 2-2. Cresce il nervosismo, le due squadre in campo sembrano non accontentarsi, ed in pieno recupero si materializza la rete di Ferrante che fa esplodere la gioia del pubblico anconetano.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – VILLA SAN MARTINO 3-2 (0-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Polidori (56’ Rinaldi), Bozzi, Savini, Gasparini, Pelosi, Remedi, Gioacchini (54’ Lanari), Mascambruni (73’ Ferrante), Marzioni (73’ Garuti) All. Ceccarelli

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Riceputi, Berti, Paoli, Vagnini, Postacchini, Russo (84’ Romano), Righi (85’ Tartaglia), Di Carlo, Angelini, Olari (85’ Zanigni) All. Cicerchia

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Gasparri (PU)

RETI: 65’ Lanari, 76’ Righi, 77’ Olari, 81’ Lanari, 94’ Ferrante