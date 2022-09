Due gol e tanto vento: Portuali e Valfoglia si dividono la posta

Si chiude in parità, con il risultato di 1-1, la sfida odierna tra Portuali Ancona e Valfoglia, match contrassegnato dal forte vento che si è abbattuto sul “Giuliani” in varie fasi della partita. Un punto che muove la classifica di entrambe e che consente ai “Dockers” di dare continuità al successo esterno sul campo della Fermignanese nell’esordio stagionale in campionato. Ottimo primo tempo quello giocato dalla formazione di mister Ceccarelli che, al trentottesimo, sblocca il risultato grazie all’inserimento di Sassaroli il quale, su un’iniziativa di Morbidoni, mette nel sacco il pallone dell’1-0. Nella ripresa, al ventunesimo, arriva il pareggio del Valfoglia su calcio di rigore realizzato da Diomede. Annullate due reti a Gioacchini, una per tempo, la prima per sospetto fuorigioco e la seconda per condotta di gara scorretta.

I dorici torneranno nuovamente in campo mercoledì 21 settembre, in occasione del secondo impegno di Coppa Italia di Promozione: a fare visita ai Portuali, sconfitti nel debutto della competizione dalla Vigor Castelfidardo, sarà l’Osimo Stazione. Partita casalinga anche per il Valfoglia, che riceverà la visita del Gabicce Gradara battuto all’andata 3-2: considerando il turno di riposo osservato in occasione della prima di campionato, per il Valfoglia quello di mercoledì sarà l’esordio casalingo in questa stagione 2022/2023.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – VALFOGLIA 1-1 (1-0 p.t.)

PORTUALI CALCIO ANCONA: Tavoni, Ribichini, Polidori (81’ Romanelli), Garuti, Savini, Severini, Morbidoni, Sassaroli, Gioacchini, Mascambruni (64’ Marzioni), Carnevali (83’ Moschini) All. Ceccarelli

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (59’ Aiudi), Cenciarini, Pagnello, Gallotti (84’ Elezaj), Valler, Marcolini, Ricciotti, Palazzi (78’ Franciosi), Diomede (93’ Hyra), Bartomioli. All. Angelini

ARBITRO: Skura (Jesi)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Micheli (Jesi)

RETI: 38’ Sassaroli, 66’ Diomede su rig.