I Portuali ritoccano il reparto offensivo: tesserato Matteo Forabosco

Cresce numericamente la rosa a disposizione di Stefano Ceccarelli, tecnico dei Portuali Calcio Dorica, formazione militante nel campionato di Promozione. La dirigenza dei “Dockers” comunica infatti di aver perfezionato l’ingaggio di Matteo Forabosco, già in organico e pronto a scendere in campo con la maglia della squadra dorica nella stagione in corso.

Attaccante tecnico e veloce, può giocare anche sulla trequarti forte della sua creatività. Classe 1994, calcisticamente è cresciuto ad Ancona ed è sbocciato nelle giovanili della Dorica Torrette, prima del grande salto verso Bergamo, destinazione Atalanta. Di lì, l’importante esperienza con l’Alma Juventus Fano che lo ha condotto dritto tra i professionisti, nell’allora Seconda Divisione di Lega Pro, collezionando una ventina di presenze. Con i granata anche in D, dunque il ritorno a Torrette (Promozione 2014/15), per poi scendere di categoria con la Nuova Folgore. Reduce da un periodo di stop prolungato, Matteo ha riallacciato gli scarpini ed è decisamente carico per la nuova avventura.

«Molto carico – sottolinea – e contentissimo della scelta fatta. Ero fermo da tempo, ma sto riprendendo la forma fisica gradualmente avendo iniziato la preparazione in ritardo. Sono stimolato dal campionato e credo sarà bello ed equilibrato fino alla fine. Ho trovato un ottimo ambiente, che mi ha accolto alla grande, un gruppo molto affiatato e una società organizzata e seria. Quindi penso che ci siano tutti gli ingredienti per fare bene. Spero possa essere una grande stagione e che tutti insieme riusciremo a toglierci molte soddisfazioni».