Portuali e GLS Dorica, si rafforza l'accordo di collaborazione

Era il 28 maggio 2021 quando i due club annunciavano “la decisione di unire le forze” per lavorare “in stretta sinergia”, pur mantenendo le rispettive identità. Due anni dopo, il 25 maggio 2023, per ASD Portuali Calcio Ancona e GLS Dorica è tempo di raccogliere quei frutti, ormai maturi, di un percorso condiviso che li ha visti viaggiare, muoversi e crescere insieme. E così le due realtà sono liete di annunciare che, a partire dalla prossima stagione sportiva, quell’accordo di collaborazione sarà ancora più rafforzato.

Il tutto sotto un’unica matricola che diventerà Portuali Calcio Dorica con le squadre nei campionati di Promozione, Juniores e il settore giovanile, con le categorie Allievi, Esordienti, Giovanissimi e Pulcini. Nell’altra “metà campo” del Giuliani, la GLS Dorica Portuali – che ha fatto del vivaio un punto di forza riconosciuto nel territorio – proseguirà l’attività dei baby calciatori nelle categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre all’attività agonistica di calcio a 11, con la prima squadra riconfermata in Seconda Categoria, e le due di calcio a 5, femminile (Serie C) e maschile (D), entrambe finaliste di Coppa in quest’annata che volge al termine.

È una trasformazione senza precedenti. Un assetto che si modifica, certo, ma sempre nell’ottica di un’intesa più salda che mai tra Portuali e GLS Dorica, resasi indispensabile per assicurare un futuro solido ai due club di casa a Torrette. È bastato uno sguardo, un sorriso tra i due amici – prima che rappresentanti dei club – Luca Cesaroni, vicepresidente e direttore generale dei Dockers, e David Urbinati, vicepresidente dorico, per potenziare una collaborazione che ha mantenuto gli obiettivi prefissati due anni fa: rafforzare l’attività giovanile, dove divertimento e socialità restano le parole chiave sulle quali imperniare l’apprendimento sportivo, e preparare i giovani a vestire con orgoglio le maglie delle prime squadre. Peraltro in un contesto familiare, dentro un impianto restaurato, splendido e tra i più belli e dotati della regione. Inizia una nuova era di fare e pensare il calcio a Torrette. Portuali e GLS Dorica, come due anni fa, continueranno a farlo l’una accanto all’altra.

Il commento dei vicepresidenti di ASD Portuali Calcio Dorica e GLS Dorica Portuali, Luca Cesaroni e David Urbinati: «L’atto che viene sancito ufficialmente oggi assicura futuro e sviluppo alle due società e, di conseguenza, va visto nell’ottica di un potenziamento del nostro ormai storico legame di amicizia. Siamo orgogliosi di poter crescere, ancora, assieme, nell’interesse dei tanti tesserati, piccoli e grandi, che gravitano nel mondo del calcio a Torrette». Ulteriori dettagli relativi agli staff tecnici e agli organigramma saranno comunicati nelle prossime settimane.