Porto Sant'Elpidio e Fabriano rimandano ancora l'appuntamento col gol

Al "Ferranti" finisce 0-0. Primo punto stagionale per i padroni di casa, secondo pareggio a reti bianche per la squadra di mister Pazzaglia

Il triplice fischio dell’arbitro scrive la parola fine ad un match in cui il pareggio finisce con l’essere il risultato corretto. Un punto per l’Atletico Porto Sant’Elpidio che si stacca così dal fondo della graduatoria dopo il passo falso nel debutto nell’Eccelenza 2021/2022 a Jesi, ed un punto anche per il Fabriano Cerreto arrivato al “Ferranti” con oltre la metà della rosa composta da under. Rimandato, invece, per entrambe le formazioni il momento di esultare per il primo gol, con lo zero che continua a restare inchiodato nella colonna relativa alle reti realizzate (situazione peraltro condivisa con Servigliano, Urbino, Atletico Ascoli e Grottammare).

Per i padroni di casa Di Nardo è costretto al forfait, con Faini a prenderne il posto tra i pali. La gara si incammina subito su binari di assoluto equilibrio, con i locali che iniziano meglio affacciandosi per primi alla porta avversaria con il tiro di Ganci, spingono sfruttando le incursioni di Bordi e Calamita e ci provano su calcio piazzato, senza però dare la concreta sensazione di poter graffiare. Nella ripresa la squadra di Palladini cala di ritmo ed intensità lasciando inevitabilmente il pallino del gioco nelle mani di un Fabriano che fa però registrare una supremazia nel complesso sterile. Il colpo di coda nelle battute conclusive è ancora del Porto Sant’Elpidio: al minuto 82 Montagnoli ci prova di testa senza però inquadrare lo specchio della porta, mentre in pieno recupero Traversa può approfittare di un rimpallo nell’area ospite ma non ha fortuna nella conclusione, con il pallottoliere che pertanto resta in stallo sullo 0-0.

Il Tabellino:

ATLETICO PORTO S.ELPIDIO – FABRIANO CERRETO 0-0

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Faini, Cantarini, Bartoli (33’ Raffaeli), Mozzoni, Bordi, Candidi, Ballanti (83’ Traversa), Baciu (65 ’ Medori), Calamita; Ganci, Tenkorang (56’ Iovannisci). All. Palladini

FABRIANO CERRETO: Santini; Salciccia (72’ Spuri), Stortini, Lispi, Crescentini, Pagliari, Montagnoli, Marengo, Storoni (46’ Mulas), Montagnoli, Genghini, Carmenati (88’ Galletti). All. Pazzaglia

ARBITRO: Serenellini (AN)

ASSISTENTI: Raschiatore ed Allievi di San Benedetto del Tronto