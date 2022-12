Minerva blinda la porta, al "Diana" reti bianche tra Osimana e Jesina

Pareggio a reti bianche tra Osimana e Jesina. Dopo un match tirato, il derby si chiude con uno 0-0 che regala un punticino alle due formazioni. Ai punti meglio la squadra di mister Roberto Mobili, maggiormente intraprendente rispetto ad una Jesina più attenta alla fase difensiva, intenzionata a tornare a muovere la classifica dopo gli ultimi due passi falsi. Comunque entrambe le due compagini chiudono il girone d’andata a ridosso della zona play-off. Bella cornice di pubblico al ”Diana” per un derby sentito che mancava da 12 anni con i tifosi che rispondono presenti.

Primi dieci minuti di studio tra le due formazioni, poi l’Osimana inizia a prendere in mano il pallino del gioco con una Jesina timida e attendista. All’11’ Mingiano ci prova dalla distanza non trovando la porta, poi al 16’, dopo un’azione insistita, Bambozzi tenta la conclusione potente con la sfera si termina sopra la traversa. Il primo squillo per i leoncelli e’ al 19’ con Nazzarelli che da buona posizione non inquadra la porta, mentre al 27’ ci prova Buonaventura con il piazzato dal limite dell’area che sibila sopra la traversa, con Minerva comunque attento. Iori al 39’ chiama Canullo al primo intervento del pomeriggio ma la sua conclusione è debole e centrale. Gli ultimi minuti della prima frazione scorrono via senza particolari sussulti e si va al riposo lungo sullo 0-0.

Alla ripresa delle operazioni, dopo nemmeno un minuto Labriola in area fa la sponda di testa per Buonaventura anticipato all’ultimo da Grillo. Al 56’ proteste in casa Osimana per una caduta, accentuata, in area di rigore giallorossa di Nazzarelli – già finito sul taccuino dei cattivi – ed i giocatori locali che chiedono il secondo giallo per simulazione ma il signor Bini lascia correre. I leoncelli cercano di alzare il baricentro nella ripresa anche se l’occasione più ghiotta capita al 63’ ai giallorossi: ”Spizzata” di Labriola, la palla arriva a Paccamiccio che prova la conclusione ma Minerva allungandosi riesce a deviare in corner. Al 69’ si accende Buonaventura con una bella giocata ma la sua conclusione non è sufficientemente angolata. Ancora protagonista Buonaventura al 75’ quando pesca in maniera perfetta Mingiano tutto solo in area di rigore, ma Minerva è provvidenziale nella deviazione. Forcing finale a tinte giallorosse senza fortuna, e si rimane a reti bianche.

Il Tabellino:

OSIMANA-JESINA 0-0

OSIMANA: Canullo, Paccamiccio, Fermani, Calvigioni, Patrizi, Labriola, A. Pasquini, Bambozzi, Mingiano, Buonaventura (92’ Mercanti), Alessandroni. All. Aliberti

JESINA: Minerva, Giovannini, Cameruccio, Grillo, Borgese (80’ Campana), Belfiore, Dolmetta (66’ Re), Garofoli, Iori, Nazzarelli, Trudo (89’ Jachetta). All. S. Strappini

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Rinaldi (MC)