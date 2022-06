Valfoglia corsaro a Marzocca: 2-0 all'Olimpia e spareggi promozione centrati

Il Valfoglia fa appello alla sua vocazione esterna per mettere al sicuro i play-off. La formazione di Angelini espugna il campo di un Olimpia ormai in vacanza, ottenendo l’ottava affermazione in trasferta del campionato (solo la capolista Osimana, con undici, è riuscita a fare meglio) ed arpionando in extremis un quarto posto che rende possibile la partecipazione agli spareggi promozione. Marzocca tutt’altro che arrendevole, protagonista di un match gagliardo che ha visto i pesaresi faticare per centrare l’intera posta in palio, necessaria per tornare in campo mercoledì ed affrontare la Vigor Castelfidardo nella semifinale.

Sono infatti a padroni di casa a confezionare la prima palla gol importante dell’incontro, quando a metà della prima frazione Pigini serve Paolini il cui colpo di testa non ha però fortuna. Il Valfoglia resta guardingo, ma colpisce poco prima del duplice fischio con Bartomioli che da due passi non lascia scampo a Tranquilli. Al rientro in campo dopo il riposo ancora Olimpia pericoloso con Mandolini, ma è il Valfoglia a sfiorare il raddoppio, è però il palo a dire di no alla conclusione di Donati. Finale di partita con i padroni di casa generosamente in avanti alla ricerca del pari, ma presi d’infilata in pieno recupero da Ricciotti che finalizza un’azione di contropiede e fissa il punteggio sul definitivo 2-0. Il Marzocca chiude al nono posto, il Valfoglia è ancora in ballo: per tagliare il traguardo della finale play-off, servirà ora espugnare Castelfidardo.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA - VALFOGLIA 0-2 (0-1 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Tranquilli, Roberto (75’ Pierucci), Pigini, Omenetti (72’ Arcuri), Montanari, Tomba, Bonvini, Rossi (46’ Clementi), Mandolini (59’ Marchesini), Brunori, Paolini (85’ Pompili). All. Giuliani

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Cenciarini, Pedini (79’ Serafini), Scoccimarro (93’ Freducci), Sanchini, Capi, Diomede, Donati (64’ Ricciotti), Bartomioli, Carpentieri (74’ Giunchetti). All. Angelini

ARBITRO: Sarnari (MC)

ASSISTENTI: Viglietta (MC), Cercaci (MC)

RETI: 44’ Bartomioli, 93’ Ricciotti