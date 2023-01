L'Atletico non sfonda il bunker dell'Olimpia: a Marzocca reti inviolate

L’Olimpia Marzocca chiude il girone di andata senza riuscire ad interrompere il digiuno di vittorie, che si sta protraendo ormai da oltre un mese, ma riuscendo comunque a fermare sullo 0-0 l’Atletico Mondolfo Marotta, che vede scappare via il Montecchio corsaro a Fano e viene raggiunto al secondo posto dai Portuali. Primo tempo con poche occasioni e grande atletismo in campo: sono gli ospiti a provarci per primi con un pericoloso corner, sugli sviluppi del quale è Cordella a colpire di testa senza però inquadrare lo specchio. La risposta dei padroni di casa è affidata a Rossetti, che risolve una mischia calciando verso la porta senza però trovare il bersaglio, mentre al 16’ è Bertarelli a provare la conclusione, alzando troppo la mira. Ultimo sussulto della prima metà di gara al 35’, quando un cross di Pacenti non trova per un soffio pronto Polverari alla deviazione.

Nella ripresa, gara più spezzettata e priva di nitide occasione da rete, ma è comunque l’Atletico a provarci con maggiore convinzione, approfittando anche della superiorità numerica maturata con il rosso estratto dall’arbitro all’indirizzo di Rossetti poco dopo metà tempo. Pur faticando a trovare il giusto ritmo, gli ospiti si fanno vivi al 73’ con un gran colpo di testa di Marzano su cui è provvidenziale Giovagnoli, mentre al 78’ è Travaglini ad impegnare severamente Giovagnoli. In dieci contro undici, l’Olimpia stringe i denti: nell’assalto finale gli ospiti arrivano al tiro in pieno recupero prima con Biondi e poi con Bracci, i quali però non riescono ad imprimere adeguata forza alle loro conclusioni. Il triplice fischio certifica così uno 0-0 che permette ai padroni di casa di muovere una classifica che, però, resta comunque precaria.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA-ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 0-0

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Breccia, Arsendi, Montanari, Tomba, Abbruciati, Tonucci, Rossetti, Felicissimo (78’ Galli), Campomaggi (46’ Santi Amantini). All. Giuliani

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Travaglini, Pacenti, Morganti, Marzano (85’ Biondi), Simone, Polverari (51’ Bracci), Marconi (46’ Creatore), Cordella, Frulla (68’ Vitali), Bertarelli. All. A. Pompei

ARBITRO: Motzo (PU)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Baldoni (AN)