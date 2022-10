Biagio Nazzaro frastornata, un Montecchio spumeggiante cala il pokerissimo

Roboante risultato, che non ammette repliche, quello ottenuto dal K-Sport Montecchio ai danni di una frastornata ed irriconoscibile Biagio Nazzaro. La formazione pesarese mette a segno un pokerissimo che sgombera il campo da ogni equivoco, mettendola al vertice delle preferenze nella classifica delle squadre maggiormente accreditate per il salto di categoria. L’undici biancorosso si è dimostrato forte e veloce, solido sia atleticamente che tecnicamente, con diversi giocatori di spicco, che hanno condotto la gara per tutti i 90 minuti in maniera con personalità ed efficacia. Di contro la Biagio Nazzaro è apparsa davvero irriconoscibile: priva di idee e di un’identità definita, impaurita, con poca grinta e con un gioco approssimativo, che ha cercato di contrastare lo strapotere del Montecchio con iniziative più affidate ai singoli che non ad un vera e propria manovra corale.

Che la giornata sarebbe stata difficile lo si è intuito subito quando, a 50 secondi dall’inizio della partita, il Montecchio passa in vantaggio per una disattenzione difensiva, che permette a Rossi con un pallonetto di testa di insaccare alle spalle di Tomba. La Biagio, colpita a freddo, non è in grado di reagire allo strapotere del Montecchio, capace di mettere in continua difficoltà la difesa biagiotta e al 23’ arriva così il raddoppio di Dominici, il quale solo in mezzo all’area batte di testa Tomba. La Biagio è frastornata e non riesce a tamponare con efficacia la veemenza del K Sport, che al 39’ si porta sul 3-0 con Peluso, lesto a capitalizzare nel migliore dei modi un'indecisione di Giovagnoli.

Nei successivi 5 minuti, prima dell’intervallo, finalmente la Biagio sembra reagire: Pieralisi in piena area si libera per il tiro ma viene atterrato da un difensore del Montecchio, l’arbitro fischia il giusto rigore e Alessandroni insacca la palla del 3-1. Potrebbe sembrare il preludio ad un secondo tempo più combattuto ed equilibrato da parte della Biagio, ma le cose non cambiano assolutamente ed anzi il Montecchio va sul 4-1 al 55’ con Bastianoni dopo una stupenda azione corale e segna anche il 5-1 al 78’ con Fontana. Una “scoppola” che dovrà far riflettere tutta la squadra ed il tecnico Moriconi, il quale peraltro non era presente in panchina nella seconda metà di gara.

Il Tabellino:

K SPORT MONTECCHIO – BIAGIO NAZZARO 5-1 (3-1 p.t.)

K SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri, Pizzagalli, Paoli, Fontana, Passeri, Bastianoni, Dominici (72’ Bellucci), Mazzari, Peluso (65′ Vegliò), Rossi. All. Lilli

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Perna, Brocani, Terranova, Giovagnoli, Petoku (78’ Mosciatti), Agostinelli, A. Moriconi, Alessandroni, Cecchetti, Pieralisi (55’ Cavaliere). All. F. Moriconi

ARBITRO: Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Mandolesi (FM)

RETI: 1’ Rossi, 23’ Dominici, 39’ Peluso, 43’ Alessandroni su rig., 55’ Bastianoni, 78’ Fontana