L’Ancona all’assalto della Lucchese: Colavitto cerca gloria nonostante le assenze

Alle 14.30 al Del Conero i dorici scenderanno in campo contro i rossoneri di mister Pagliuca. Tante le assenze in casa biancorossa con Delcarro, Papa, Ruani e Del Sole che non sono stati neanche convocati

Nuovo impegno per l’Ancona Matelica di mister Gianluca Colavitto che dopo il successo interno con il Pontedera scenderà in campo oggi, ancora una volta, al Del Conero contro la Lucchese (ore 14.30 il calcio d’inizio). Il tecnico napoletano dovrà rinunciare, quasi sicuramente anche per l’infrasettimanale di martedì alle 21 a Pistoia, agli indisponibili Delcarro, Papa, Ruani e Del Sole che non sono stati neanche convocati mentre Moretti, almeno inizialmente, andrà in panchina. Procede benissimo la prevendita che si aggira intorno ai duemila biglietti staccati:

«Ci troviamo di nuovo di fronte una realtà toscana, una squadra propositiva ed organizzata – ha dichiarato al termine della rifinitura mister Gianluca Colavitto – che sa stare bene in campo. La Lucchese è in fiducia e in buona forma, il successo contro l’Olbia ha dato loro sicuramente morale. Come al solito sappiamo che ci aspetta una partita difficile davanti al nostro pubblico. Potessi tornare indietro e rimettere le scarpette sarei il calciatore più felice del mondo di giocare al Del Conero con una atmosfera del genere. Speriamo di continuare a rendere i tifosi orgogliosi di noi. Abbiamo avuto qualche acciacco in questi giorni, ma sappiamo che sono situazioni che fisiologicamente fanno parte di una stagione. Sono comunque soddisfatto di tutti quelli che scendono in campo, perchè so che ognuno di loro proverà sempre a dare il massimo. Questo è l’importante. Non ci si piange addosso e si guarda avanti».

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari (Cap.), 25 Masetti, 6 Iotti, 28 Maurizii; 4 Iannoni, 7 Gasperi, 23 D’Eramo; 9 Rolfini, 18 Faggioli, 10 Sereni All. Colavitto A disp: 12 Vitali, 1 Canullo, 5 Bianconi, 16 Farabegoli, 3 Di Renzo, 15 Sabattini, 20 Vrioni, 33 Noce, 17 Moretti

LUCCHESE (4-3-1-2): 1 Coletta (Cap); 21 Corsinelli, 13 Bellich, 27 Baldan, 6 Nannini; 8 Picchi, 4 Bensaja, 16 Frigerio; 30 Belloni; 10 Semprini, 18 Nanni All. Pagliuca A disp. 22 Cucchietti, 2 Papini, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 11 Panati, 17 Dumbravanu, 26 Brandi, 3 Visconti, 29 Fedato, 5 Bachini, 19 Eklu

Arbitro: Scarpa di Collegno