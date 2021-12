Jesina, Iencinella chiude e...passa al settore giovanile

La notizia era nell’aria, dopo le dichiarazioni arrivate al termine della partita persa a Trieste. Emanuele Iencinella, tecnico della Jesina, due volte in vantaggio ma ripresa e poi beffata in pieno recupero, avrebbe manifestato la volontà di fare un passo indietro, sottolineando la necessità da parte del gruppo di avere una nuova guida tecnica, utile magari a trovare quel cambio di mentalità basilare per fare un graduale salto di qualità. Ed è così arrivata l’ufficialità di un divorzio che tale, proprio, non è, considerando che Iencinella resterà nella società jesina ma con altro incarico.

«Ci ha spiegato che secondo lui si era esaurito un ciclo, ed abbiamo capito perfettamente il punto di vista del mister – spiega il presidente del sodalizio leoncello, Massimo Coltorti – ma da parte nostra c’era la ferma intenzione di non perdere una persona che ha molte qualità non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano, e con cui abbiamo lavorato insieme da quindici anni a questa parte. Per cui, gli abbiamo prospettato la possibilità di restare con noi in qualità di responsabile tecnico del settore giovanile e come allenatore del gruppo dell’under 15, proposta che è stata accettata».

A breve verrà dato l’annuncio del nuovo tecnico, che dovrebbe guidare la Jesina a partire dal prossimo impegno, previsto per questo week-end e valevole per decima giornata del girone di andata: la formazione leoncella sarà di scena a Ferrara, contro la Spal, appaiata a quota sette in graduatoria.