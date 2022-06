Filottranese, tutto pronto per il centenario: una due giorni di eventi e festeggiamenti

FILOTTRANO- Grande festa in casa Filottranese per i suoi 100 anni di storia. La società biancorossa, che ha raggiunto questo prestigioso traguardo, venerdì 1 e sabato 2 Luglio, ha presentato una due giorni a tinte biancorosse. L’apertura dei festeggiamenti inizierà venerdì 1 luglio alle ore 18:30 con la sfilata di tutte le categorie giovanili tesserate con sbandieratori e tamburi della “Società dello Stivale”. La grande festa continuerà per l’intera serata con intrattenimento per tutti i bambini fino alle ore 21:30, dove, in piazza dell’Erbe, inizierà il dibattito “Crescere nello Sport” dove interverranno diverse autorità locali e autorità della Federazione del settore giovanile, infine prenderà parola il professor Alessandro Pertosa con una riflessione sul calcio.

Dibattito importante su un argomento a cuore della società Filottranese, che vanta di un ottimo settore giovanile, proiettato ad una crescita sempre maggiore. La grande festa continuerà sabato 2 luglio alle ore 18:30 con la Santa Messa in Piazza Erbe. Alle ore 20:30 attesa la cena con la collaborazione della “Società dello Stivale” inoltre saranno ricettive anche tutte le strutture culinarie del centro storico. Grande attesa per le ore 21:30 dove verrà presentato l'evento clou della serata, “I 100 anni di storia della Filottranese”, con il saluto da parte delle maggiori autorità e interverrà un importante rappresentante della regione Marche, ovvero l’allenatore del Perugia Fabrizio Castori, che tra aneddoti e curiosità ripercorrerà la sua carriera sui campi da calcio regionali e non solo. In seguito, ci sarà la proiezione del filmato sul centenario di questa importante realtà e in chiusura di serata verranno consegnate le targhe ricordo. Entrambe le serate verranno presentate dal giornalista Luca Falcetta. Saranno due giornate all'insegna del divertimento e della memoria, per ricordare i migliori anni di questa grandissima società che ha ancora una grande voglia di percorrere tanti anni nel mondo del calcio e di portare avanti la sua valenza sociale, tratto che l'ha sempre contraddistinta in tutti questi anni di lavoro.