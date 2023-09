S.Orso...di rigore all'Aghetoni, per il Fabriano Cerreto falsa partenza

Falsa partenza del Fabriano Cerreto nel torneo di Promozione. I cartai cedono di misura al Sant’Orso al termine di un match i cui fanesi hanno meritato il successo, tenendo costantemente in mano il pallino del gioco e creando un maggiore volume di gioco, sbloccando il punteggio nel corso dei primi 45 minuti e poi andando vicini al raddoppio nel corso della seconda frazione, quando i padroni di casa si sono anche ritrovati in inferiorità numerica.

Più pimpanti gli ospiti in avvio di gara, sebbene Cucchiararo non abbia particolare lavoro da svolgere. La pressione del S.Orso sfocia poi nell’azione che si rivelerà decisione nell’economia del match, con il tocco di mano di Carmenati su centro di Ferri che viene sanzionato dal direttore di gara con il calcio di rigore: Muratori si presenta sul dischetto e spedisce la sfera in fondo al sacco per l’1-0 con cui le squadre vanno al riposo lungo.

Nella ripresa l’undici di Fulgini prova a chiudere i conti spingendo sul pedale del gas e creando un paio di situazione pericolose nell’area avversaria, in una delle quali Mattioli colpisce la traversa. Il pericolo scampato scuote il Fabriano, che risponde con una volée di Lispi sulla quale Palazzi si fa trovare pronto, ma resta in dieci a metà tempo per il cartellino rosso mostrato a Marino come conseguenza del secondo giallo. L’ultimo sussulto è l’inzuccata di Zuppardo che corregge il traversone di Tizi senza però inquadrare il bersaglio, poi nei minuti finali i fanesi contengono il forcing dei cartai e possono così festeggiare i tre punti.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO-SANT’ORSO 0-1 ( 0-1 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Cucchiararo, Stortini (46’ Carnevali), Marino, Lispi, Corazzi, Cicci, Carmenati (61’ Genghini), Barilaro, Gubinelli (46’ Tizi), Crescentini (79’ Perini), Zuppardo. All. Tiranti

SANT’ORSO 1980: Palazzi, Ferri (94’ Nicolini), Fontana, Alegi, Iennaco (86’ Tonucci), De Angelis; Lepore (94’ Pambianchi), Mattioli, Bastianoni, Luchetti (81’Donati), Tanfani (31’ Muratori). All. Fulgini

ARBITRO: Cesca (MC)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Nazeraj (FM)

RETE: 39’ Muratori su rig.