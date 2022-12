Eccellenza, il programma della quindicesima giornata

Chiusura col botto nel torneo di Eccellenza, con l’ultimo impegno del 2022 che coincide con la conclusione del girone di andata e l’assegnazione del simbolico titolo di campione d’inverno. Nella volata, incerta, per la prima posizione – che rispecchia il grande equilibrio visto finora nel torneo – saranno così determinanti i risultati che emergeranno nella tornata finale di gare. A partire dall’anticipo del Comunale di Villa San Filippo, che vedrà il Valdichienti Ponte opposto al Porto S.Elpidio ultimo della classe. Ma sarà soprattutto al Velodromo Monticelli che si decideranno i destini della lotta al vertice, con lo scontro tra la capolista Atletico Ascoli e l’Urbino, le formazioni sconfitte appena una volta nel torneo e divise da due lunghezze.

Chi confida di poter agganciare un posto sul podio nel traguardo intermedio di metà stagione sono il Fossombrone (quarto a meno tre dalla vetta) che farà visita all’Atletico Gallo, e l’Azzurra Colli impegnato a Montegranaro contro il Montefano, ed appaiato in graduatoria ai pesaresi. Delicati, per motivi differenti, i due derby “provinciali” proposti da questo quindicesimo turno: prezioso in chiave play-off quello attesissimo del “Diana” tra l’Osimana e la Jesina, fondamentale nell’economia della lotta salvezza quello che vede di fronte Fabriano Cerreto e Castelfidardo, anche in considerazione del singolare intreccio venutosi a creare nel calendario il quale propone confronti incrociati tra sei delle ultime sette in graduatoria. Il Marina, penultimo, fa infatti visita alla Maceratese dodicesima, mentre appena fuori dalla zona play-out Sangiustese e Chiesanuova – appaiate a quota 19 – vanno a caccia dei tre punti per agganciare il primo troncone della classifica e provare a chiamarsi fuori dalla bagarre sviluppatasi nella seconda metà della graduatoria. Questo il programma completo:

Sabato 17 dicembre ore 14,30:

Valdichienti Ponte – Atletico Porto S.Elpidio

domenica 18 dicembre ore 14,30:

Atletico Ascoli – Urbino

Atletico Gallo - Forsempronese

Fabriano Cerreto – Castelfidardo

Montefano – Atletico Azzurra Colli

Osimana – Jesina

Maceratese – Marina

Sangiustese - Chiesanuova