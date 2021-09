Verso Grosseto-Ancona Matelica, Delcarro: «Campo duro ma andremo senza alcuna paura»

Il centrocampista biancorosso ha iniziato a puntare il focus sul prossimo impegno di campionato in programma sabato alle 17.30. Dopo il successo interno con l’Olbia i dorici vogliono continuità. Una giornata di squalifica per Moretti

Si avvicina la terza giornata di campionato in Serie C con la sfida tra Grosseto e Ancona Matelica, in programma sabato alle 17.30 allo Zecchini, che aprirà il weekend. A raccontare l’attesa in casa dorica, dopo il 2-1 interno rifilato all’Olbia, ci ha pensato il centrocampista Andrea Delcarro:

«Dopo aver perso il derby di Pescara all’ultimo minuto ci tenevamo tantissimo a conquistare i primi tre punti. Bello farlo in casa davanti ad un pubblico che ci ha caricato a lungo e in modo incessante. Siamo una squadra nuova con ampi margini di miglioramento, non siamo ancora al top ma viviamo ogni partita come fosse una finale. I tre punti sono l’obiettivo di ogni gara».

Scendendo nel particolare e parlando di Grosseto: «Ci aspetta una trasferta insidiosa su un campo molto duro dove anche il Modena non è andata oltre il pareggio. Da parte nostra andremo senza paura vogliosi di conquistare un bel risultato. Dobbiamo vivere sulle ali dell’entusiasmo e proseguire su questa strada». Intanto, “buone” notizie dal Giudice sportivo. Per il bomber Federico Moretti è arrivata una sola giornata di squalifica a seguito dell’espulsione diretta incassata con l’Olbia.